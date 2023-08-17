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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

القهوة
القهوة

يعتقد الكثير من الأشخاص
أن القهوة تدمر الخصوبة لدى البنات والنساء مما يحرمهن من فرص الإنجاب .. فهل هذا صحيح؟!

ووفقا لما جاء في موقع “ هيلثي” يقلل شرب القهوة و الكافيين من فرص الحمل  خاصةً إذا توفرت العديد من العوامل المختلفة التى تضعف الخصوبة .

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كما يعتقد أن الكافيين يقلل من قدرة الجسم على موازنة الهرمونات التناسلية.

يرشح المعادن والفيتامينات والمواد المغذية من الجسم.

قد يزيد من خطر الإجهاض ويزيد من خطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة. 
يزيد من الإجهاد التأكسدي في الحيوانات المنوية.
شوهدت جودة السائل المنوي ، التي تنبئ بخصوبة الذكور ، في التدهور في جميع أنحاء العالم.

من بين عوامل نمط الحياة الأخرى ، تم افتراض أن استهلاك الكافيين من الذكور لا يؤثر فقط على معايير السائل المنوي ولكن أيضًا على سلامة الحمض النووي للحيوانات المنوية.

قد يؤدي تناول الكافيين الموجود في القهوة، الذي قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية ، إلى التأثير سلبًا على الوظيفة التناسلية للذكور.

النساء الحوامل لديهن أبطأ في التمثيل الغذائي للكافيين مع نصف عمر أطول من 1.5 إلى 3.5 مرة للتخلص من الكافيين مقارنة بالنساء غير الحوامل.

أضرار القهوة على الجنين 

يؤدي هذا إلى الاحتفاظ بالكافيين في الجسم لفترة أطول ، ويمكن للكافيين الموجودة في القهوة عبور المشيمة ويكون موجودًا في بلازما المولود الجديد.

ينتج عن عدم نضج كبد الجنين مستوى أقل من الإنزيمات اللازمة لعملية التمثيل الغذائي للكافيين ويترك الولدان عرضة لخطر النتائج السلبية بما في ذلك انخفاض الوزن عند الولادة.

كل 100 ملجم إضافية من الكافيين الموجود في القهوة أثناء الحمل ترتبط بزيادة بنسبة 3٪ في احتمالات انخفاض الوزن عند الولادة.

الجنين
الجنين

تنبيه :حتى الآن تظهر الأبحاث أن تناول الكافيين أو القهوة أقل من المستويات الموصى بها (<200-300 مجم / يوم) ليس له آثار خطيرة على الحياة الإنجابية.
 

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