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مرأة

4 استخدامات مذهلة لـ حبيبات القهوة.. تعرفي عليها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
حبيبات القهوة
حبيبات القهوة
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لمياء الياسين

تقع الكثير من السيدات فى خطأ كبير هو إلقاء  بقايا القهوة على الرغم من استخدامات بقايا القهوة المذهلة فى العناية بمنزلك إليك أبرز تلك الإستخدامات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

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التخلص من رائحة اليد

من يستطيع مقاومة الرائحة السحرية للقهوة الطازجة يستخدم البن المطحون لإزالة رائحة الثوم أو البصل من يديك - افرك يدك جيدًا واشطفيها بالماء.

-معطر الثلاجة

تحارب القهوة بشكل فعال الروائح الكريهة في الثلاجة تمامًا كما تزيل الروائح الكريهة من يديك.

ضعى كوبًا من القهوة المتبقية في الثلاجة. تمتص القهوة الروائح القوية ، ويتم حل مشكلتك.

مضاد للسيلوليت

غالبية الكريمات المضادة للسيلوليت التي لا تستلزم وصفة طبية لها مكون واحد مشترك. هذا صحيح - الكافيين . المشكلة هي أن جميعها باهظة الثمن ، لذلك إذا كان لديك قهوة في المنزل ، فلماذا لا تستفيد منها جيدًا؟

يمكنك صنع علاجك المضاد للسيلوليت عن طريق مزج بقايا القهوة مع بعض زيت جوز الهند. تنطبق على المنطقة المصابة وتدليك في حركات دائرية لبضع دقائق. يشطف بالماء.

. معطر جو

إذا كنت لا تستطيع تحمل رائحة معطر الهواء الجديد الخاص بك أو ببساطة لا تريد ملء منزلك بالمواد الكيميائية ، فإن استخدام القهوة كمعطر طبيعي للهواء سيكون الخيار الأفضل لك. إذا كانت تعمل مع ثلاجات ، فستعمل مع غرفة المعيشة الخاصة بك أيضًا.

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