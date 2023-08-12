علاج التوحد .. 4 مجالات ينبغي العمل عليها

يعد مرض التوحد من أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم ومستقبلهم وطريقة معيشتهم.

ويعد التوحد من الأمراض المزمنة ولكن هناك بعض التقنيات التي تساعد في السيطرة على الأعراض وجعل الطفل يعيش حياة شبه طبيعية

وقسم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي علاج مرض التوحد إلى 4 مجالات رئيسية ،وهى:

العلاقات الاجتماعية



تركز علاجات العلاقات الاجتماعية على تحسين المهارات الاجتماعية وبناء الروابط العاطفية، وتتضمن بعض مناهج العلاقات الاجتماعية الآباء أو الموجهين الأقران.

يشجع النموذج التنموي ، الفروق الفردية ، القائم على العلاقة (ويسمى أيضًا "وقت الأرضية") الآباء والمعالجين على متابعة اهتمامات الفرد لتوسيع فرص التواصل.

يتضمن نموذج تدخل تطوير العلاقة (RDI) أنشطة تزيد من الحافز والاهتمام والقدرات على المشاركة في التفاعلات الاجتماعية المشتركة.

تقدم القصص الاجتماعية أوصافًا بسيطة لما يمكن توقعه في المواقف الاجتماعية.

توفر مجموعات المهارات الاجتماعية فرصًا للأشخاص المصابين بالتوحد لممارسة المهارات الاجتماعية في بيئة منظمة.





الأدوية



لا توجد أدوية تعالج الأعراض الأساسية لاضطراب طيف التوحد ولكنها تعالج بعض الأدوية الأعراض المصاحبة التي يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد على أداء وظيفتهم بشكل أفضل.

على سبيل المثال ، قد تساعد الأدوية في إدارة مستويات الطاقة العالية ، أو عدم القدرة على التركيز ، أو سلوك إيذاء النفس ، مثل ضرب الرأس أو عض اليد.

يمكن أن تساعد الأدوية في إدارة الحالات النفسية المصاحبة ، مثل القلق أو الاكتئاب ، بالإضافة إلى الحالات الطبية مثل النوبات أو مشاكل النوم أو مشاكل المعدة أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

من المهم العمل مع طبيب لديه خبرة في علاج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد عند التفكير في استخدام الأدوية.

هذا الأمر ينطبق على كل من الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية و يجب أن يتعاون الأفراد والعائلات والأطباء معًا لمراقبة التقدم وردود الفعل للتأكد من أن الآثار الجانبية السلبية للدواء لا تفوق الفوائد.

العلاج النفسي



يمكن أن تساعد الأساليب النفسية الأشخاص المصابين بالتوحد في التعامل مع القلق والاكتئاب ومشكلات الصحة العقلية الأخرى والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو أحد الأساليب النفسية التي تركز على تعلم الروابط بين الأفكار والمشاعر والسلوكيات.

أثناء العلاج السلوكي المعرفي ، يعمل المعالج والفرد معًا لتحديد الأهداف ثم تغيير طريقة تفكير الشخص في الموقف لتغيير طريقة تفاعله مع الموقف.



العلاجات التكميلية والبديلة



يستخدم بعض الأفراد والآباء علاجات لا تتناسب مع أي فئة من الفئات الأخرى. تُعرف هذه العلاجات بالعلاجات التكميلية والبديلة و غالبًا ما تُستخدم العلاجات التكميلية والبديلة لتكملة الأساليب التقليدية.

قد تشمل الأنظمة الغذائية الخاصة ، والمكملات العشبية ، والعناية بتقويم العمود الفقري ، والعلاج بالحيوان ، والعلاج بالفنون ، واليقظة ، أو علاجات الاسترخاء ويجب على الأفراد والعائلات دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل البدء في العلاج التكميلي والبديل.

قد تكون هناك علاجات أخرى متاحة للأفراد المصابين بالتوحد وتحدث إلى طبيب أو مقدم رعاية صحية لمعرفة المزيد.