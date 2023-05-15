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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيبة تكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع مرض "التوحد" عند الأطفال

مرض التوحد عند الأطفال
مرض التوحد عند الأطفال

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن مرض " التوحد"، الصدمة الكبيرة التي تحدث للوالدين عند إصابة طفلهما ب "التوحد"، فالتوحد ليس له علاج شاف حتى الأن لكن الطبيبة "كوبلر روس" توصلت لطريقة ما للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة أطلقت عليها “المراحل الخمس للحزن” فهي تبدأ بالإنكار لكنها تنتهي إلى التقبل.

 

وبالتحدث مع أحد الأمهات اللأتي لديهن طفل يعاني من التوحد قائلة :" مررت بالمراحل الخمس لكوبلر روس كما هي لم تتركني مرحلة إلا ومررت بها. مررت بمرحلة النكران كنت أقول أبني لا يعاني من التوحد وليس عنده شيئ هذه مرحلة وسوف تمر، وأيضا مررت بمرحلة الغضب وكنت دائما أتسائل لماذا أبني لم يتفاعل معي ولماذا يعاني من التوحد؟".

 

وذكر التقرير، انه عندما يفيق الوالدان من الصدمة والحزن يبدأن مرحلة جديدة لقبول طفلهما المصاب، كما ان إحاطة الطفل المصاب بالحب والامل تعطي نتائج مذهلة تمنحة قدرة على الاستجابة والتفاعل مع الأخرين.

متى تظهر أعراض التوحد عند الأطفال؟

وأكد التقرير، أن أعراض التوحد تظهر مبكرا جدا في الأشهر الأولى من حياة الأطفال، لكن التدريب المستمر والتعليم يكسبان الطفل مهارات تعينه على الحياة.

 


 

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