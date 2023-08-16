فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

يبحث الكثير من الرجال والنساء فى العالم عن فوائد تناول العسل فى الأوقات مختلفة من اليوم خاصة قبل النوم وعلى الريق حيث تزداد الفوائد التى يحصل عليها الجسم خلال هذا التوقيت.



نعرض لكم أهم فوائد تناول العسل سواء على الريق أو قبل النوم وحتى الفوائد التجميلية للبشرة:



فوائد تناول العسل على الريق



يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة فوائد تناول العسل على الريق يمكن لكوب من الماء الدافئ بدرجة متوسطة ومحلى بالعسل أن يفعل المعجزات لصحتك العامة ورفاهيتك.

تتطلب أجسامنا الطاقة التي يمكن أن تستمر طوال اليوم والصباح هو أفضل وقت لتناول العسل لزيادة مستويات الطاقة والبقاء مشحونًا، وإليكم أهم الفوائد:

يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يقي من الالتهابات البكتيرية والفيروسية

يقلل من أعراض الحساسية

يطرد السموم من الجسم

يرطب الجسم

الم المعدة

فوائد تناول العسل قبل النوم



يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أهم فوائد تناول العسل فى الليل ويضمن تناول العسل مع كوب من الحليب الدافئ نومًا جيدًا ليلاً ويمتص جسمك كل الفوائد الصحية من هذا الطعام الرائع في الليل للحفاظ على صحتك، وتحقق من فوائد تناول العسل ليلاً وهي:

يساعدك على النوم بشكل أفضل

يحسن وظائف الكبد

يساعد في إنقاص الوزن

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

يعالج ارتجاع الحمض

يخفض ضغط الدم

يطهر الجسم

يحسن البشرة

النوم

فوائد تناول العسل للبشرة



تريد الكثير من النساء معرفة فوائد تناول العسل للبشرة وكذلك الاستخدامات الموضعية له وفى الحقيقة يعمل العسل على تحسين ملمس ومظهر البشرة ويجعلها أقوى وأقل عرضة للأمراض بل ويؤخر الشيخوخة وعلامات التقدم ، وإليكم أهم الفوائد:



1: يحارب حب الشباب

العسل مطهر طبيعي ومضاد للالتهابات يساعد على التئام حب الشباب ومنع الالتهابات الإضافية ويقلل العسل أيضًا من احمرار وتورم حب الشباب ويتحكم في تراكم الغبار في مسام الجلد ويمتص الشوائب من المسام.

طريقة الاستخدام - توضع طبقة رقيقة من العسل الخام على الوجه والرقبة واتركه لمدة 30 دقيقة ، ثم اغسل وجهك بالماء العادي. إذا ظهر حب الشباب مؤخرًا ، ضعي العسل عليه لمدة 15 دقيقة واشطفيه.

2: مرطب رائع

يعمل السكر الموجود في العسل كمرطب طبيعي ، مما يعني أنه يجذب الرطوبة من الهواء إلى بشرتك و العسل الخام يرطب بشرتك ويتركها ناعمة ومشرقة ولامعة ويقلل من جفاف الجلد عن طريق توفير ترطيب طويل الأمد.

طريقة الاستخدام - ضع العسل الخام مباشرة على الجلد واتركه لمدة 20 دقيقة ، ثم اشطفه ودلكه جيدًا بالماء.

3: مقشر لطيف

العسل غني بمضادات الأكسدة المفيدة لبشرتك لتغذية وترطيبها وعندما تتلامس مع الماء أو حرارة بشرتك ، تتبلور وتعمل هذه البلورات الصغيرة كمقشر لطيف لبشرتك وتساعد على إزالة الأوساخ والجلد الميت.

4: يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يرطب العسل الطبقات العليا من بشرتك ويساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة ويهدئ البشرة الجافة والمتهيجة والمتجعدة من خلال توفير التغذية لها، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ، حيث يؤخر عملية الشيخوخة ويساعدك على الظهور بمظهر أكثر شبابًا وإشراقًا.

كيفية الاستخدام - يمكنك صنع قناع عسل مضاد للشيخوخة حيث يمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل مع كمية متساوية من البابايا أو الحليب كامل الدسم أو الزبادي وضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

قم بتدليكه حتى يحسن الدورة الدموية ويشد الجلد وأزيلي القناع بالماء الدافئ وجففي بشرتك بقطعة قماش.

5: علاج الندبات

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل بشكل رائع على الجلد لتقليل الندبات وعلامات التمدد ويغذي الجلد التالف ويحفز عملية التئام الندبات ويزيد من تجدد الأنسجة ويساعد على إنعاش خلايا الجلد.

طريقة الاستخدام - يمكنك تدليك العسل الخام مباشرة على المنطقة المصابة بحركة دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين. يمكنك إضافة عصير الليمون أو الخيار لنتائج أفضل.

6: مرطب الشفاه

يعد استخدامه كمرطب للشفاه أحد فوائد العسل للبشرة والشعر وتمامًا كما يمكن استخدامه لترطيب بشرتك ، يمكن استخدامه أيضًا لتنعيم بعض الشفاه المتشققة والجافة وقدرة العسل على الترطيب ووجود المعادن والإنزيمات ومضادات الأكسدة تجعله مرطب الشفاه المثالي.



المصادر :

pharmeasy

lybrate