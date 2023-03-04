هل العسل صحي لمرضى السكر؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفقًا لبحث أجرته جامعة كاليفورنيا ، فإن العسل النقي لا يحتوي على رطوبة تقريبًا بسبب عدم قدرة البكتيريا على النمو أو البقاء فيه، ربما يكون هذا هو السبب الوحيد لعدم فساد العسل لفترة طويلة. وكشف البحث أيضا أنه إذا فسد العسل فيمكن أن يكون بسبب أي غش فيه.

يعتبر السكر أكبر عدو لمرضى السكر، للسبب نفسه ، يلجأون إلى بدائل مثل العسل لتحلية الشاي أو الحلويات، لكن هل هم حقا بصحة جيدة؟ لذا يجب معرفة ما إذا كان العسل إضافة جيدة لنظام غذائي لمرضى السكري.

مرض السكري هو اضطراب التمثيل الغذائي، ومن أهم جوانب إدارة مرض السكري القيود الغذائية والنشاط البدني، يوضح الدكتور بريامفادا تياجي ، استشاري أمراض الغدد الصماء ، مستشفى ماكس ، باتبارجانج: "يتكون طعامنا في الغالب من 3 مغذيات رئيسية - الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، يعد تقييد الكربوهيدرات أحد أهم الخطوات في إدارة النظام الغذائي لمرض السكري. كثيرًا ما يسمع الأشخاص أن التحول إلى العسل بدلًا من السكر الأبيض فكرة جيدة لمرضى السكري، لذلك دعونا نتحقق من صحة هذا الادعاء ".

هل العسل حقا صحي لمرضى السكر؟

يحتوي العسل على سكر الفواكه أكثر من الجلوكوز في تركيبته مقارنة بالسكر الأبيض الذي يمثل أجزاء متساوية من كلا النوعين من السكريات، محتوى الكربوهيدرات في العسل أعلى من السكر الأبيض لنفس الكمية من 1 ملعقة كبيرة، ميزة العسل هي أنه يحتوي على ذروة نسبة السكر في الدم أقل من السكر الأبيض ، وبما أنك قد تستخدم كمية أقل لتحقيق نفس المستوى من الحلاوة ، فإن نسبة السكر في الدم ستزيد قليلاً، هناك بيانات تشير إلى أن الاستخدام بكميات صغيرة قد يحسن مستويات الكوليسترول، نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة ، فقد يكون مفيدًا لمرضى السكري. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث المكثف قبل أن يتمكن الأطباء من تقديم هذه التوصية للتحول إلى العسل بدلاً من السكر الأبيض، لذا فإن الاستهلاك بكميات صغيرة مع المراقبة الدقيقة لمستويات السكر في الدم هو المفتاح ، كما يشارك الدكتور بريامفادا.

باختصار ، من المهم أن يراقب الأشخاص ما يأكلونه وكم يأكلونه، حتى يكون لدينا تقرير نهائي عن العسل ، من الأفضل قصره على كميات صغيرة.

المصدر: timesofindia