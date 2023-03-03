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تحذير مهم من ابتلاع لبان| كارثة صحية

تحذير هام من ابتلاع
تحذير هام من ابتلاع لبان| كارثة صحية

على الرغم من أنه لا يوصى بذلك ، إذا ابتلعت عن طريق الخطأ قطعة لبان تمضغها ، فلا داعي للقلق، لا يستطيع جسمك هضم العلكة أو لبان ، لكن قطعة من العلكة تمر عادة عبر الجهاز الهضمي - سليمة بشكل أساسي - وتخرج في البراز بعد حوالي 40 ساعة ، تمامًا مثل أي شيء آخر تأكله.

إذا ابتلعت كميات كبيرة من البان في فترة زمنية قصيرة ، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد في الأمعاء.

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أضرار ابتلاع اللبان

إذا ابتلعت قطعة علكة ، فربما لا يوجد سبب لرؤية الطبيب، يجب أن يمر بشكل طبيعي من خلال الجهاز الهضمي.

إذا ابتلعت كمية كبيرة من العلكة أو إذا ابتلعت العلكة مع أشياء أخرى غير قابلة للهضم ، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد، قد يتطلب ذلك عملية جراحية لإزالته من الجهاز الهضمي.

تشمل أعراض الانسداد عادةً ألمًا في البطن وإمساكًا مصحوبًا أحيانًا بالقيء، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من انسداد معوي ، فاستشر طبيبك.
 

متى يجب أن تذهب إلى طبيبك
ربما لن يؤذيك ابتلاع قطعة واحدة من العلكة ، ولكن بعد ذلك ، كن حذرًا. يقول Czerwony إن ابتلاع الكثير من العلكة في فترة زمنية قصيرة - على سبيل المثال ، قطعة واحدة يوميًا لمدة أسبوع ، أو حشوة ضخمة تتكون من أربع قطع من العلكة في وقت واحد - يمكن أن يعرض جهازك الهضمي للخطر.

"إذا كنت تفعل هذا كل يوم ، أو عدة مرات في اليوم ، يمكن أن يسبب انسدادًا معويًا ،" كما حذر، "أي شيء تأكله بعد ذلك لن يكون قادرًا على تجاوزه ، مما يتسبب في حدوث نسخة احتياطية تؤدي إلى الألم والضغط."

فكر في الأمر كأنبوب مسدود في منزلك: إذا علق شيء ما في الأنبوب ، فإنه يسد النظام بأكمله، لا شيء آخر يمكنه تجاوز الانسداد ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الأنبوب، وإذا لم يتم إزالة الانسداد ، فقد تتشقق الأنابيب في النهاية أو تنفجر.

يحذر Czerwony من أن "الانسداد لن يزيل نفسه"،"إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يسبب تمزق في الجهاز الهضمي."

راجع العناية الطبية فورًا إذا ابتلعت الكثير من العلكة وبدأت في الشعور بعلامات انسداد معوي ، مثل:

وجع بطن.
إمساك.
الشعور بالامتلاء الشديد أو التورم.
تقلصات شديدة.
التقيؤ.
 المصدر: healthline

لبان الجهاز الهضمي أضرار ابتلاع البان انسداد معوي علامات انسداد معوي العلكة

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