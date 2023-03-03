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تريند عصير البطاطس

يسبب الموت ..تحذير عاجل من تريند عصير البطاطس

تريند عصير البطاطس
تريند عصير البطاطس

يحذر الأطباء من الادعاءات الخطيرة التي أدلى بها المؤثرون على TikTok بأن عصير البطاطس النيء لديه القدرة على علاج التهاب الحلق.
يعتبر التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الشتاء بعد عودة ظهور مميتة، يمكن أن يكون هذا الخطأ قاتلاً للأطفال وكبار السن إذا ترك دون علاج.

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لكن مقاطع الفيديو التي حصدت مئات الآلاف من المشاهدات على TikTok أيدت فكرة أن عصير البطاطس يمكن أن تعالج التهاب الحلق.
وحذر الأطباء من أن الترويج لهذه الفكرة الخطيرة لأنه لا يوجد دليل قوي على أن عصير البطاطس يعالج التهاب الحلق، يعتبر عدم تناول المضادات الحيوية يسمح للبكتيريا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يسبب مجموعة من المضاعفات بما في ذلك الحمى الروماتيزمية الحادة والحمى القرمزية.
ادعت المدونة والمؤلفة Allie Casazza لمتابعيها البالغ عددهم 12200 متابعًا على تطبيق  TikTok أنها عالجت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا من التهاب الحلق بعصير البطاطس مما أثار حالة من الجدل.
قد وصل الفيديو إلى مئات الآلاف من المشاهدات قبل حذفه، حيث أعطت ابنتها حبة بطاطا مشوية للشرب وادعت أن العدوى اختفت تمامًا في غضون ساعتين .
قالت: "إذا قمت بعصر حبة بطاطس وشربت العصير ، فهذا يقتل البكتيريا على الفور."
لكن الممرضات والأطباء وأطباء الأطفال قفزوا لتصحيح الادعاءات ، مشيرين إلى أن إصابة ابنة كاسازا يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، قال الدكتور إيدي موغال ، المعروف باسم Dr Idz على TikTok ، إنه `` أحد أخطر مقاطع الفيديو '' التي أرسلها على الإطلاق.
وحذر في مقطع فيديو: 'لا تعالج طفلك بعصير البطاطس إذا كان يعاني من أعراض حادة في الحلق، إذا كان عصير البطاطس يبدو أنه يخفف من التهاب الحلق ، فإن تخفيف الأعراض لا يعني أن العدوى البكتيرية قد ماتت.
"إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق ، فعليك علاجه بسرعة وبشكل صحيح."


المصدر: dailymail

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