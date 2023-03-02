علامة أثناء تنظيف الأسنان تشير إلى مرض الكبد الدهني |احترس

يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مجموعة من أمراض الكبد التي لا تنتج عن الاستهلاك المفرط للكحول، بدلا من ذلك تحدث هذه نتيجة تراكم الدهون في الكبد.

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة جسدية بما في ذلك تحويل الطعام المستهلك إلى طاقة وكذلك إزالة السموم من الدم، من المهم تشخيص مرض الكبد الدهني في الوقت المناسب لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في جميع أنحاء الجسم.



تشمع الكبد هو أشد مراحل مرض الكبد الدهني، يحدث بعد سنوات من التهاب الكبد ، مما يجعله متندبًا ومتكتلًا ومنكمشًا، ينتج عن تلف الكبد على المدى الطويل أن تحل الأنسجة الندبية محل الأنسجة السليمة في الكبد، هذا يمنع الكبد من العمل بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

-ضع علامة أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة

قد يكون نزيف اللثة أثناء تنظيف أسنانك علامة على أن لديك مرحلة شديدة من مرض الكبد الدهني، هذا لأن الحالة يمكن أن تسبب لك النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر، وبالمثل قد تواجه أيضًا نزيفًا متكررًا في الأنف، يرتبط NAFLD أيضًا بفقدان الأسنان والتهاب دواعم السن - وهي عدوى خطيرة في اللثة تدمر الأنسجة الرخوة حول الأسنان، قد يساعد اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية في منع الأعراض الخاصة بك من التفاقم.

أعراض أخرى

نظرًا لأن الكبد يفقد قدرته على العمل بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن تواجه الأعراض التالية أيضًا:

فقدان الشهية

غثيان

حكة في الجلد

-أعراض المرحلة اللاحقة

في المراحل المتأخرة من مرض الكبد الدهني ، قد تواجه أعراضًا مزعجة مثل اليرقان ، وقيء الدم ، والبراز الداكن اللون ، وتراكم السوائل في الساقين والبطن ، والتعب والضعف ، وفقدان الوزن وهزال العضلات ، و الألم منطقة الكبد ، خطوط حمراء صغيرة (الشعيرات الدموية) على الجلد فوق مستوى الخصر ، تساقط الشعر ، نوبات الحمى والرعشة.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بتطور مرض الكبد الدهني مرض السكري من النوع 2 ، وقلة نشاط الغدة الدرقية ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم والسمنة) ، وتجاوز سن الخمسين ، و التدخين. السمنة أو زيادة الوزن هي أيضًا عامل خطر ، خاصة إذا كان لديك الكثير من الدهون حول خصرك.

المصدر: timesofindia

