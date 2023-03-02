مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من التقلبات الجوية و ارتفاع في درجات الحرارة مما يصل إلي 30 درجة مئوية، مما يزيد من حالات نزلات البرد و الأنفلونزا بالأخص للاطفال و كبار السن.

لذا كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح الضرورية التي لابد من مراعاتها خلال التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

نصائح للوقاية من الأمراض خلال التقلبات الجوية



كتب الناظر في منشوره:" خرائط الطقس العالمية تشير ان درجات الحرارة ١٦ و١٨ انتهت خلاص باذن الله وحتي الاسابيع القادمة لما تنخفض الحرارة تكون حوالين ٢٤ تقريبا."

تابع:"بفكركم اننا لازم ناخد بالنا كويس الاسابيع القادمة ونحافظ علي صحتنا بالاكل الصحي وكثرة شرب الماء واختيار الملابس المناسبة والحذر من الرياح المتربة خاصة من يعانون من الحساسية لان مثل هذا التقلبات لها تاثير سالب علي جهازنا المناعي وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وامان."

