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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

9 أطعمة يومية تمنع
9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب

أمراض القلب تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين كبار السن والشباب أيضا فهي لا تفرق بين سن أو النوع، ويصاب الكثير من الأشخاص بـ أمراض القلب نتيجة بعض العادات اليومية والغذائية الخاطئة.

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أطعمة يومية تمنع أمراض القلب

 

-خضراوات ذات أوراق داكنة
هذا النوع من الخضراوات مثل السبانخ يعتبر غني بالألياف و المغذيات الدقيقة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

-زيت الزيتون
زيت الزيتون مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة لقلبك، استخدم بكميات محدودة.

-فول
البقوليات تحافظ على قلبك سعيدًا إضافة إلى خفض الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات.

-رمان
يمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة في الرمان في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الشرايين.

-كل الحبوب
قل وداعًا للكربوهيدرات المكررة وأدخل الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لصحة القلب.

-بطاطا
البطاطس غنية بالألياف والبوتاسيوم مما يساعد على خفض ضغط الدم.

-عين الجمل
يحتوي هذا الجوز الصديق للقلب على نسبة عالية من أوميغا 6 وأوميغا 3 والدهون المتعددة غير المشبعة.

-سمك السالمون
يمكن أن يقلل سمك السلمون من خطر الوفاة بسبب عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

-بابايا
يمكن أن يساعد تناول البابايا في منع أو تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية لأنها غنية بالليكوبين (صبغة عضوية ذات خصائص مضادة للأكسدة).

المصدر: timesofindia

القلب امراض القلب أطعمة يومية تمنع أمراض القلب زيت الزيتون عين الجمل سمك السالمون

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