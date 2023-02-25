مشروب عشبي يحارب الاكتئاب واضطرابات النوم

اليانسون مشروب عشبي هو نبات ينحدر من نفس عائلة الجزر والكرفس والبقدونس، يمكن أن يصل طوله إلى 3 أقدام (متر واحد) وينتج أزهارًا وفاكهة بيضاء صغيرة تُعرف باسم بذور اليانسون.

يمتلك مشروب اليانسون طعمًا مميزًا يشبه طعم عرق السوس وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات، وهو معروف أيضًا بخصائصه القوية المعززة للصحة ويعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.

فوائد واستخدامات لـ مشروب اليانسون

-غني بالمغذيات

على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا ، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة المهمة في كل حصة،على وجه الخصوص ، بذور اليانسون غنية بالحديد ، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم.

كما أنه يحتوي على كمية صغيرة من المنجنيز ، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي والتنمية، توفر ملعقة كبيرة واحدة (7 جرام) من بذور اليانسون ما يقرب من :

السعرات الحرارية: 23

البروتين: 1 جرام

الدهون: 1 جرام

الكربوهيدرات: 3 جرام

الألياف: 1 جرام

الحديد: 13٪ من الكمية المرجعية اليومية (RDI).

المنغنيز: 7٪ من RDI

الكالسيوم: 4٪ من RDI

المغنيسيوم: 3٪ من RDI

الفوسفور: 3٪ من RDI

البوتاسيوم: 3٪ من RDI

النحاس: 3٪ من RDI

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن معظم الوصفات من المحتمل أن تتطلب أقل من ملعقة كبيرة.

- يقلل من أعراض الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة شائعة ولكنها منهكة تؤثر على ما يصل إلى 25٪ من النساء و 12٪ من الرجال حول العالم، ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث قد وجدت أن بذور اليانسون قد تساعد في علاج الاكتئاب.

أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص بذور اليانسون أظهر خصائص قوية مضادة للاكتئاب في الفئران وكان فعالًا مثل الأدوية الموصوفة الشائعة المستخدمة لعلاج الاكتئاب.

علاوة على ذلك ، في دراسة أخرى أجريت على 107 أشخاص ، كان تناول 3 جرامات من مسحوق بذور اليانسون ثلاث مرات يوميًا فعالًا في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة .

وبالمثل ، في دراسة استمرت أربعة أسابيع على 120 شخصًا ، أدى تناول كبسولة تحتوي على 200 مجم من زيت اليانسون ثلاث مرات يوميًا إلى تقليل أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط بشكل ملحوظ ، مقارنةً بمجموعة التحكم .

-يمكن أن تحمي من قرحة المعدة

قرحة المعدة ، وتسمى أيضًا قرحة المعدة ، هي قرحة مؤلمة تتكون في بطانة معدتك ، وتسبب أعراضًا مثل عسر الهضم والغثيان وحرقان في صدرك.

على الرغم من أن العلاج التقليدي يتضمن عادةً استخدام الأدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة ، إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض.

على سبيل المثال ، لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن اليانسون يقلل من إفراز حمض المعدة ، مما يساعد على منع تكوين قرحة المعدة وحماية الخلايا من التلف.

ومع ذلك ، لا تزال الأبحاث حول تأثيرات بذور اليانسون على قرحة المعدة محدودة للغاية.

هناك حاجة لدراسات إضافية لفهم كيف يمكن أن تؤثر على تكوين القرحة والأعراض لدى البشر.



-يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور اليانسون ومركباتها تمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع العدوى وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن بذور اليانسون وزيت اليانسون الأساسي كانا فعالين بشكل خاص ضد سلالات معينة من الفطريات ، بما في ذلك الخمائر والفطريات الجلدية ، وهي نوع من الفطريات التي يمكن أن تسبب مرض جلدي.

في إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار ، منع الأنثول نمو سلالة معينة من البكتيريا التي تسبب الكوليرا ، وهي عدوى تتميز بالإسهال الشديد والجفاف .

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة كيفية تأثير بذور اليانسون على نمو الفطريات والبكتيريا لدى البشر.

- تساعد في تخفيف أعراض سن اليأس

انقطاع الطمث هو الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية للمرأة أثناء الشيخوخة ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد.

يُعتقد أن بذور اليانسون تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في جسمك ، مما قد يقلل من أعراض انقطاع الطمث، في دراسة واحدة مدتها أربعة أسابيع ، تناولت 72 امرأة مصابة بالهبات الساخنة إما دواءً وهميًا أو كبسولة تحتوي على 330 مجم من بذور اليانسون ثلاث مرات يوميًا، أولئك الذين تناولوا اليانسون عانوا من انخفاض بنسبة 75 ٪ تقريبًا في شدة وتواتر الهبات الساخنة.

قد تساعد بعض المركبات الموجودة في بذور اليانسون أيضًا في منع فقدان العظام ، وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

-تعالج الأرق و اضطرابات النوم

يساعد مشروب اليانسون في علاج مشكلة الأرق واضطرابات النوم ، لأنه يحتوي على مادة مهدئة ومسكنة وتساع على الاسترخاء.

المصدر: healthline

