صورة تكشف سر| رونالدو يخضع لنوع جلسات مشهورة

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا لـاعب كورة القدم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، وتظهر أثار جلسات الحجامة المشهورة على قدميه.

وتعتبر جلسات الحجامة، التي خضع لها رونالدو هي علاج شفاء قديم يستخدمه بعض الأشخاص لتخفيف الألم، يضع مقدم الخدمة أكوابًا على الظهر أو المعدة أو الذراع أو الساق أو أجزاء أخرى من الجسم داخل الكوب ، تقوم مكنسة كهربائية أو قوة شفط بسحب الجلد لأعلى.



الحجامة التي خضع لها رونالدو هي شكل من أشكال الطب الصيني والشرق أوسطي التقليدي، لقد مارس الأشخاص العلاج بالحجامة منذ آلاف السنين.

كيف تعمل الحجامة؟

لا يزال الخبراء يستكشفون كيف تخفف الحجامة من الألم وأعراض المرض، لا يوجد الكثير من الأبحاث حول العلاج.

شفط الحجامة يسحب السوائل إلى المنطقة المعالجة، تتوسع قوة الشفط هذه وتكسر الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) تحت الجلد، جسمك يعامل منطقة الحجامة كإصابة، يرسل المزيد من الدم إلى المنطقة لتحفيز عملية الشفاء الطبيعية، يعتقد بعض الأشخاص أن الحجامة تزيل المسام وتطلق السموم.



ماذا تعالج الحجامة؟

يستخدم الأشخاص الحجامة في الغالب لتخفيف الحالات التي تسبب الألم، يقول بعض الأشخاص أنه يساعد أيضًا في المشكلات الصحية المزمنة (المستمرة)، قد تخفف الحجامة من أعراض:

التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

آلام الظهر والرقبة وآلام الركبة وآلام الكتف.

مشاكل في التنفس مثل الربو.

متلازمة النفق الرسغي.

اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل مرض القولون العصبي (IBD).

الصداع والصداع النصفي.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

المصدر: clevelandclinic

رونالدو

رونالدو