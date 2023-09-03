بأقل تكلفة.. طريقة تبييض الأسنان في المنزل

يمكن أن تبدو الأسنان الصفراء لأسباب مختلفة، وفي حين أن مجموعات من الطرقات التي تصفية الأسنان متاحة بسهولة في معظم الصيدليات، فإن العديد من الطرق الطبيعية يمكن أيضا أن تساعد على إزالة البقع وحماية الأسنان من الاصفرار.

طرق تبييض الأسنان

الأغذية العالية بالألياف

مضغ بعض الخضروات والفواكه العالية يمكن أن تساعد تحيد الحمض في الفم و حماية الميناء على الأسنان

الفاصولياء أو الخضروات المبشرة مثل السبانخ تسبب الفم لإنتاج المزيد من اللعاب، مما يساعد على تنظيف الفم من الأحماض.

صودا المخبز

(صودا) يمكن أن تلمع بلطف البقع على سطح الأسنان بعض الناس يقلقون أن خبز الصودا قاسية جداً ،لكن البحوث التي أجريت في عام 2017 وجدت أنها طريقة آمنة لإزالة البقع

وقد تساعد الصودا المخبأة أيضا على مكافحة البكتيريا.

غسيل الأسنانَ على الأقل مرتين في اليوم، يجب أن يكون الشخص متأكداً من أن ينظف أيضاً حول اللثة.

المصدر healthy