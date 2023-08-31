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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. هذه التغيرات تحدث لجسمك عند تناول الجنزبيل لمدة أسبوع

الزنجبيل
الزنجبيل

نعلم أن الفواكه والخضروات جيدة جداً لنا ومن المعروف أنه ينبغي لنا أن نأكل طعام ملون عدة مرات في اليوم، ولكن هل تعرف أن بعض التوابل أيضاً لها فوائد صحية كثيرة؟

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عندما تأكل الزنجبيل كل يوم، الكثير من الأشياء الجيدة تحدث لجسمك.

فوائد تناول الزنجبيل

يقلل من الغثيان: هل أنت في كثير من الأحيان غثيان في الصباح؟ تناول الزنجبيل كل يوم سيساعدك في التخلص من الغثيان

يمكن أن تستفيد من ذلك النساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

يقلل من آلام العضلات: هل لديك ألم في العضلات أو آلام في الأطراف؟ الزنجبيل يمكن أن يكون له تأثير جيد على هذا.

تعزيز حركات الأمعاء: أكل الزنجبيل على أساس يومي يحسن حركة الأمعاء ويخلصك من الامساك

يقلل من الألم الحيض: تناول الزنجبيل يومياً قد يساعدك في التخلص من الألم ، مما يمكن أن يساعد على تخفيف الألم الحاد في البطن.

الزنجبيل فوائد تناول الزنجبيل آلام العضلات الأمعاء الألم الحيض

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