في يومها العالمي.. احذر| الطماطم تسبب هذه الأمراض

يحتفي العالم في أخر أربعاء من شهر أغسطس، باليوم العالمي للطماطم .

ولكن يمكن أن يؤدي تناول الطماطم بكثرة، إلى العديد من المشاكل الصحية.

أضرار تناول الطماطم بكثرة

الطماطم لديها حمض ملئي وحمض البستنية مما يجعل معدتك حمضية للغاية، أكل الكثير من الطماطم يمكن أن يسبب حرق القلب أو فراغ حمض بسبب إنتاج حمض المعدة الزائد في المعدة، وقد يرغب الأشخاص الذين كثيراً ما يعانون من الإجهاد الهضمي

الحساسية: تحتوي الطماطم على مركب يسمى الهيستامين الذي قد يؤدي إلى طفح الجلد أو الحساسية، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية من الطماطم، قد يؤدي الاستهلاك إلى أعراض شديدة مثل تورم الفم، واللسان والوجه، والعطس، والتهور الحلق، وما إلى ذلك.

الكلى: قد يبدو مفاجئاً لكن تناول الكثير من الطماطم قد يؤدي إلى بناء من أحجار الكلى في الجسم وهذا هو لأن الطماطم غنية بالكالسيوم والأكساليل