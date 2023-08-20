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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

البعوض
البعوض

يحتفي العالم  في 20 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للبعوض، والأمراض التي ينقلها البعوض هي تلك الأمراض التي تنتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة. 

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تشمل الأمراض التي ينتشر بها البعوض فيروس زيكا وفيروس غرب النيل وفيروس شيكونغونيا وحمى الضنك والملاريا.

يمكن أن يحمل البعوض الأمراض ، بما في ذلك فيروس غرب النيل، أفضل طريقة لتجنب الإصابة هي تجنب التعرض للعض، هناك العديد من الخطوات التي يمكن لأصحاب العمل والعمال اتخاذها لجعل العمل في الهواء الطلق أكثر أمانًا.

التهاب الدماغ لاكروس (لاكروس)
هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق بعوضة ثقب الشجرة، لقد كانت مسؤولة عن 4-5 حالات في المتوسط ​​كل عام في ولاية مينيسوتا ، والتي تنطوي في المقام الأول على مرض شديد لدى الأطفال.

البعوض الأمراض التي ينتشر بها البعوض الأمراض التي تنتقل عن طريق لدغة بعوضة فيروس غرب النيل التهاب الدماغ لاكروس

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