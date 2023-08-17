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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. وجبات خفيفة تخفض ضغط الدم سريعا

ضغط الدم
ضغط الدم

كيف يمكنك خفض ضغط الدم بشكل طبيعي؟ يمكن أن يكون لعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي تأثير كبير على إدارة ارتفاع ضغط الدم.

الحد من تناول الملح مفيد في خفض ضغط الدم ، لكنه جزء من المعادلة فقط، وما تأكله مهم أيضًا.

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يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم في السيطرة على ضغط الدم.

أكلات تساعد في خفض ضغط الدم

التوت: الفراولة والتوت غنيان بمركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، ربطت الأبحاث بين الأنثوسيانين وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

البنجر: تحتوي هذه الخضروات الجذرية على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي.

البطاطا الحلوة: مليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف ، يعتبر هذا الطبق الجانبي طريقة لذيذة لخفض ضغط الدم

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