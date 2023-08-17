لن تصدق.. تناول أدوية الارتجاع بشكل دائم يصيبك بمرض خطير

يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء ، عادةً بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع الحمضي من حرقة في المعدة وتقرحات.

وفقًا لبحث جديد نُشر في عدد مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، فإن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون لمدة أربع سنوات ونصف أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأدوية.

حدد الباحثون ما إذا كان المشاركون قد تناولوا عقاقير ارتجاع الحمض من خلال مراجعة أدويتهم أثناء زيارات الدراسة السنوية، من بين المشاركين ، تناول 1490 شخصًا ، أو 26 ٪ ، الأدوية.

تم تقسيم المشاركين بعد ذلك إلى أربع مجموعات بناءً على ما إذا كانوا قد تناولوا الأدوية ومدة تناولها ، على النحو التالي: الأشخاص الذين لم يتناولوا الأدوية ؛ أولئك الذين تناولوا الأدوية لمدة تصل إلى 2.8 سنة ؛ أولئك الذين أخذوها من 2.8 إلى 4.4 سنوات ؛ والأشخاص الذين تناولوها لأكثر من 4.4 سنوات.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا أدوية ارتجاع الحمض لأكثر من 4.4 سنوات لديهم مخاطر أعلى بنسبة 33٪ للإصابة بالخرف من الأشخاص الذين لم يتناولوا الأدوية