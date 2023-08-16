لن تصدق.. السكري يؤثر على الصحة العقلية في هذه الحالة

قد يبدو تشخيص مرض السكري وكأنه ليس مجرد تهديد للصحة، بل قد يبدو أيضًا وكأنه تهديد لأسلوب حياة الشخص، لأن إدارة مرض السكري تعني إجراء تغييرات في روتينك اليومي.

قد يطلب منك طبيبك تغيير نظامك الغذائي عن طريق تناول أنواع معينة من الأطعمة ، أو تجنب المشروبات السكرية.

قد يكون من الصعب تذكر المسؤوليات الإضافية مثل تتبع نسبة الجلوكوز في الدم والأنسولين في البداية ، وقد تؤدي مواعيد الأطباء إلى قضاء وقت بعيدًا عن العمل ، وقد تكون تكاليف الرعاية المناسبة مرهقة.

يمكن أن تكون هذه التغييرات مستنزفة عاطفيًا ، وقد تبدأ في ملاحظة أنك تشعر ببعض الراحة أو أن لديك القليل جدًا من الطاقة للقيام بمهام مهمة لإدارة حالتك.

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 لخطر متزايد للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل.

معدلات الاكتئاب على مدى العمر أكبر مرتين لدى مرضى السكري من عامة الناس.

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أكثر عرضة بمرتين للعيش مع اضطراب الأكل.

في النساء المصابات بداء السكري من النوع 1، يعتبر الشره المرضي هو اضطراب الأكل الأكثر شيوعًا بينما النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة للتعامل مع الشراهة عند تناول الطعام.

المصدر mhanational