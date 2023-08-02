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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

الطعام
الطعام

هل تناول الأكل سريعا يضر بصحتك؟ الأكل ببطء أفضل لصحتك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهضم والوزن والتغذية.

عندما تأكل بسرعة كبيرة، فإنك تبتلع المزيد من الهواء، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات، لذلك يساعد مضغ الطعام ببطء وبشكل صحيح على تفتيت جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر، ما يساعد على الهضم.

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وعلى الرغم من عدم وجود رقم لعدد المرات التي يجب أن تمضغ فيها طعامك جيدا قبل البلع ، فإن مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام. 

كما تستغرق معدتك حوالي 20 دقيقة لإرسال إشارة إلى عقلك بأنها ممتلئة، والأكل بسرعة كبيرة يجعل من الصعب التقاط هذه الإشارات.

كما تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام بشكل أبطأ يساعدك على اختيار الوجبات الصحية، ويمكن أن يساعدك تحضير وجبتك بنفسك على استهلاك عدد أقل من الأطعمة، وهو ما يكفي لخسارة قدر كبير من الوزن كل عام.

كما يفضل أن تتجنب التحدث في الهاتف، وأوقف تشغيل التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى أثناء تناول الطعام. 

كما يمكن أن يؤدي تناول الطعام ببطء لتناول كميات أصغر، ويمكن أن يقلل من الأعراض مثل الارتجاع أو الامتلاء غير المريح الذي يمكن أن ينتج عن تناول الطعام بسرعة كبيرة.

المصدر: healthbeat

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