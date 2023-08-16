لن تصدق.. نوع حلوى يحميك من السكتات الدماغية

كشفت إحدى الدراسات أن العلاج الحلو يحتوي على مركب يمكن أن يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف.

أوصى الطبيب يوهانس أويس ، GP في Broadgate General Practice في لندن ، بتناول الشوكولاتة الداكنة لتقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية.

وأوضح: "تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم ، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

" الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات .

يمكن أن يتسبب الالتهاب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وصلبة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفي معظم الحالات ، يحدث هذا بسبب جلطة دموية ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا بسبب انفجار الأوعية الدموية.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم هما عاملان من هذا القبيل ، يمكن ربطهما بخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية.

لكن وفقًا لأحد الخبراء ، هناك أطعمة يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المصدر express