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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

اللانشون
اللانشون

يتجه العديد من الأشخاص لتناول اللحوم المصنعة بشكل دائم، على الرغم من أضرارها الكبيرة.

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لن تصدق.. السكري يؤثر على الصحة العقلية في هذه الحالة

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لن تصدق.. نوع حلوى يحميك من السكتات الدماغية

الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة يضر بالصحة، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما يتفق معظم خبراء الصحة على أن "اللحوم المصنعة أكثر ضررًا من اللحوم غير المصنعة".

يمكن أن تشمل اللحوم المصنعة السجق ، واللحوم الباردة (مثل بولونيا ، والديك الرومي المدخن ، والسلامي) ، والهوت دوج ، والمتشنج ، والبيبروني ، وحتى الصلصات المصنوعة من تلك المنتجات.

عند معالجة اللحوم ، يتم تحويلها من خلال المعالجة أو التخمير أو التدخين أو التمليح من أجل تعزيز النكهة ومدة الصلاحية.

يوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بتناول القليل من اللحوم المصنعة ، إن وجدت، وقصر اللحوم الحمراء على حوالي ثلاث حصص في الأسبوع.

اللحوم المصنعه اللحوم غير المصنعة سرطان القولون امراض القلب سلامي

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