بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

في السنوات الأخيرة ، أصبحت مشاكل صحة الكتف أكثر شيوعًا بين النساء ، حيث أبلغ الكثير عن عدم الراحة وتقييد الحركة في هذا المفصل الحيوي.

آلام الكتف أو عدم الراحة مرض شائع يصيب الكثير من الناس ، وخاصة النساء، في السنوات الأخيرة ، أصبحت مشاكل صحة الكتف أكثر شيوعًا بين النساء ، حيث أبلغ الكثير عن عدم الراحة وتقييد الحركة في هذا المفصل الحيوي.

تعتبر إدارة صحة الكتف من خلال التغذية

طريقة فعالة وطبيعية للمرأة، التغذية السليمة تدعم صحة العظام والعضلات والمفاصل، يمكن تحسين قوة ومرونة مفصل الكتف باتباع بعض الإرشادات الغذائية.

الكالسيوم وفيتامين د : الكالسيوم وفيتامين د ضروريان للحفاظ على عظام قوية ، وخاصة في مفاصل الكتف، يجب على البالغين ، وخاصة النساء ، تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن ، وكذلك الخضار الورقية الخضراء.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: أحماض أوميجا 3 الدهنية ، الموجودة في الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين ، مضادة للالتهابات وتساعد على التحكم في آلام الكتف، تعتبر المصادر النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز مفيدة أيضًا، و زيت السمك والمكملات النباتية من الخيارات الجيدة أيضًا.

البروتين: من الضروري تناول ما يكفي من البروتين للحفاظ على نمو العضلات وإصلاحها. يتطلب الاستقرار والوقاية من الإصابة عضلات كتف قوية، توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الزبادي والدجاج والأسماك والفاصوليا والعدس ، الأحماض الأمينية اللازمة لنمو العضلات وإصلاحها.

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما قد يعزز صحة كتفيك، يعتبر التوت ، والحمضيات ، والسبانخ ، واللفت ، والفلفل الحلو ، وغيرها من الفواكة والخضروات مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.