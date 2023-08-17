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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

الكتف
الكتف

في السنوات الأخيرة ، أصبحت مشاكل صحة الكتف أكثر شيوعًا بين النساء ، حيث أبلغ الكثير عن عدم الراحة وتقييد الحركة في هذا المفصل الحيوي.

آلام الكتف أو عدم الراحة مرض شائع يصيب الكثير من الناس ، وخاصة النساء، في السنوات الأخيرة ، أصبحت مشاكل صحة الكتف أكثر شيوعًا بين النساء ، حيث أبلغ الكثير عن عدم الراحة وتقييد الحركة في هذا المفصل الحيوي.

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تعتبر إدارة صحة الكتف من خلال التغذية

طريقة فعالة وطبيعية للمرأة، التغذية السليمة تدعم صحة العظام والعضلات والمفاصل، يمكن تحسين قوة ومرونة مفصل الكتف باتباع بعض الإرشادات الغذائية.

الكالسيوم وفيتامين د : الكالسيوم وفيتامين د ضروريان للحفاظ على عظام قوية ، وخاصة في مفاصل الكتف، يجب على البالغين ، وخاصة النساء ، تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن ، وكذلك الخضار الورقية الخضراء.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: أحماض أوميجا 3 الدهنية ، الموجودة في الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين ، مضادة للالتهابات وتساعد على التحكم في آلام الكتف، تعتبر المصادر النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز مفيدة أيضًا، و زيت السمك والمكملات النباتية من الخيارات الجيدة أيضًا.

البروتين: من الضروري تناول ما يكفي من البروتين للحفاظ على نمو العضلات وإصلاحها. يتطلب الاستقرار والوقاية من الإصابة عضلات كتف قوية، توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الزبادي والدجاج والأسماك والفاصوليا والعدس ، الأحماض الأمينية اللازمة لنمو العضلات وإصلاحها.

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما قد يعزز صحة كتفيك، يعتبر التوت ، والحمضيات ، والسبانخ ، واللفت ، والفلفل الحلو ، وغيرها من الفواكة والخضروات مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

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