احترس.. السعال دليل على مرض خطير

تختلف أعراض سرطان الرئة باختلاف الأشخاص، ويعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين.

يعاني بعض الأشخاص الذين انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم من أعراض خاصة بهذا الجزء من الجسم.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض عامة تتمثل في عدم الشعور بالتحسن.

لا يعاني معظم المصابين بسرطان الرئة من أعراض حتى يتقدم السرطان.

قد تشمل أعراض سرطان الرئة:

السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.



ألم صدر.



ضيق في التنفس.



صفير.



سعال الدم.



الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.



فقدان الوزن بدون سبب معروف.

قد تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتضخم أو تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد) داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.

يمكن أن تحدث هذه العلامات والأعراض مع أمراض أخرى أيضًا، إذا كنت تعاني من بعض هذه العلامات والأعراض ، فتحدث إلى طبيبك الذي يمكنه المساعدة للتعرف على المرض.

المصدر times of india

