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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

صدى البلد

يحتفي العالم اليوم في يوم 20 من أغسطس من كل عام  باليوم العالمي للبعوض، وتعتبر لدغات البعوض مشكلة شائعة أثناء السفر ، خاصة إلى البلدان الأكثر دفئًا.

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في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

يعض البعوض الإنسان ليتغذى على دمك، خلال هذه العملية ، يمكن أن يصيبك بأمراض مثل:

الملاريا
حمى الضنك
الحمى الصفراء
التهاب الدماغ الياباني
عندما يلدغ البعوض ، فإنها تسبب نتوءًا أحمر صغيرًا مثيرًا للحكة على جلدك، يصاب بعض الأشخاص برد فعل تحسسي جلدي تجاه اللدغات ، وتصبح النتوءات كبيرة، يمكن أن يؤدي خدش اللدغات إلى ظهور عدوى بكتيرية في الجلد.

تتغذى أنواع مختلفة من البعوض في أوقات مختلفة من اليوم في الداخل والخارج، لذلك ، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للعض في جميع أوقات النهار والليل أثناء السفر.

لذلك يجب استخدام مواد طاردة للحشرات ذات نوعية جيدة
ارتداء الملابس المناسبة لحماية بشرتك من اللدغات
استخدام ناموسية
تقليل عدد البعوض داخل وحول مسكنك

البعوض الأمراض التي ينقلها البعوض طرق الوقاية من لدغ البعوض قرص الناموس علاج قرصة الناموس

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