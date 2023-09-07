في موسمها.. 3 فوائد مذهلة لـ البطاطا

تحتوب البطاطا على مضادات الأكسدة وتزويد فيتامينات والمعادن المفيدة، بما في ذلك فيتامين ج، و B6، والبوتاسيوم، قد تفيد البطاطا أيضاً من صحتهم الهضمية.

فوائد تناول البطاطا

البطاطا جيدة

مصدر مضادات الأكسدة، التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض القلب والسكري وبعض السرطانات

البطاطا تحتوي على النشويات المقاومة، التي قد تساعد على الحد من مقاومة الأنسولين، بدوره، هذا يمكن أن يكون المساعدة على تحسين مكافحة السكر في الدم

النشويات المعقدة في البطاطا هي مصدر تغذية لبكتيريا الأمعاء المفيدة، لقد تحوّلوا ذلك إلى السلسلة الدهنية التي تم ربطها بتقليص التهاب في القولون، وتحسين دفاعات القولون، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

البطاطا طبيعية خالية من الغلوتين، مما يجعلهم خياراً غذائياً ممتازاً للناس ذوي السلبيات مرض أو حساسية من الغلوتين

المصدر healthline