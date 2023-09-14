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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها دمّرت عددًا من المسيّرات الأوكرانية خلال تصدّيها لهجوم شنّته هذه الطائرات على منطقتي بريانسك وبيلجورود الواقعتين في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد في الحال عن وقوع خسائر بشرية.

وأكدت الوزارة في أربعة بيانات متتالية نشرتها على تطبيق تلجرام إنّ قوّاتها أسقطت بين الساعة العاشرة من ليل الأربعاء وفجر الخميس ستّ طائرات مسيّرة كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك.

بدوره قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز على التطبيق نفسه إن المسيّرات الستّ أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي وهي منطقة تقع قريبًا جدًا من مدينة بريانسك. وأكّد الحاكم أنّ الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

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وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إنّ الطائرة المسيّرة أُسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في يونيو.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها روسيا في 2014.

الجيش الروسى الجيشين الروسي والأوكراني روسيا أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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