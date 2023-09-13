عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار يصدم أوكرانيا .. 4 دول أوروبية توجه ضربة قوية لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، أنها لن ترسل الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين جاءوا كلاجئين إلى أوكرانيا للتجنيد الإجباري، حيث أصدرت ألمانيا والنمسا والمجر بالفعل إعلانات مماثلة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل التشيكية، فلاديمير ريبكا، إن “الاتفاقيات الأوروبية تستبعد تسليم المجرمين لأشياء مثل الفرار من الخدمة العسكرية أو التهرب من الخدمة العسكرية”.

ومع ذلك، أضاف أنه “إذا قدمت أوكرانيا طلبات تسليم فردية تشير إلى عمل إجرامي محدد ربما ارتكبوه، فقد تنظر براغ في هذه الطلبات”.

بدورها، استبعدت المجر أي عمليات تسليم على الإطلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء المجري، زولت سيمجين، اليوم الأربعاء، “نحن لا نحقق مع أي لاجئ أوكراني لتحديد ما إذا كان قد تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية… المجر لن تقوم بتسليمهم إلى أوكرانيا. 'جميع اللاجئين من أوكرانيا آمنون في المجر”.

وقال المسؤولون الألمان الذين تحدثوا إلى دويتشه فيله في وقت سابق من هذا الأسبوع إن برلين لا تنوي إعادة اللاجئين المؤهلين للتجنيد، لأن الفرار من الخدمة العسكرية والتهرب من التجنيد لا يعتبران جرائم بموجب القانون الألماني.

ويوجد أكثر من 123 ألف رجل أوكراني في سن الخدمة العسكرية موجودون في ألمانيا كلاجئين، وفقًا للتقديرات الرسمية.

وكانت فيينا أول من رفض تسليم الرجال في سن الخدمة العسكرية، وهناك حوالي 14000 من المجندين المحتملين من بين 101000 لاجئ أوكراني في النمسا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة “إكسبريس” في 7 سبتمبر: “سيكون هذا تعديًا هائلًا على دولتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا”.

ومن ناحية أخرى، بدأت بولندا بالفعل في إعادة بعض الرجال الأوكرانيين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المجرية.

وقال أحد كبار المشرعين من الحزب الحاكم للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في أواخر أغسطس إن أوكرانيا قد تسعى إلى تسليم المتهربين من التجنيد من الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل لأول مرة.. بوريس جونسون أقنع زيلينسكي بالتخلي عن مفاوضات السلام

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وأعلنت الحكومة في كييف مؤخراً عن جولة أخرى من التعبئة من أجل تعويض الخسائر في ساحة المعركة، والتي قدّرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكثر من 70 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القتال العنيف.

وأقال زيلينسكي جميع المفوضين الشهر الماضي وأمر بمراجعة جميع الإعفاءات الطبية من الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى الفساد المستشري. وتم اعتماد قواعد جديدة تسمح بتجنيد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وأمراض مزمنة والسل وفيروس نقص المناعة البشرية.

المانيا أوكرانيا النمسا المجر زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

بيرو|فتحنا بطنه اكتشفنا الكارثة.. إنقاذ حياة صغير ابتلع 8 إبر حقن أثناء اللعب

سلسلة قيود.. القضاء الأمريكي يتخذ قرارات حاسمة ضد ترامب

العالم الهولندي هوجربيتس يكشف حقيقة وقوع تسونامي مدمر الأسبوع المقبل

بسبب ذكرى 11 سبتمبر.. البيت الأبيض يكشف حقيقة إدلاء بايدن بتصريحات كاذبة

لسبب كارثي.. تصويت بالكونجرس لخفض راتب وزير الدفاع الأمريكي إلى دولار واحد

الوضع صعب.. جنود بـ الجيش الأوكراني يكشفون عن مفاجأة صادمة بشأن الحرب

مصرع زوج عضوة بالكونجرس الأمريكي في حادث تحطم طائرة بـ ألاسكا

أمريكا.. ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي

ترشيحاتنا

ترامب: أساليب «جمهورية الموز» لـ بايدن أعطت بوتين أسبابًا لإدانة أمريكا

أنا من لحم ودم.. داليا شوقي ترد على منتقديها في سفاح الجيزة

الجيش الليبي: نقدّم أحر التعازي لأسر الضحايا المصريين جراء الإعصار |فيديو

قرار يصدم أوكرانيا .. 4 دول أوروبية توجه ضربة قوية لـ زيلينسكي

ريال مدريد إفريقيا.. تصريحات مثيرة من موديست بعد انضمامه إلى الأهلي

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

لطفك يارب.. جمال شعبان يكشف عن كوارث تحدث لمصر بعد إعصار ليبيا

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ