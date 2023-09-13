قرار يصدم أوكرانيا .. 4 دول أوروبية توجه ضربة قوية لـ زيلينسكي

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، أنها لن ترسل الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين جاءوا كلاجئين إلى أوكرانيا للتجنيد الإجباري، حيث أصدرت ألمانيا والنمسا والمجر بالفعل إعلانات مماثلة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل التشيكية، فلاديمير ريبكا، إن “الاتفاقيات الأوروبية تستبعد تسليم المجرمين لأشياء مثل الفرار من الخدمة العسكرية أو التهرب من الخدمة العسكرية”.

ومع ذلك، أضاف أنه “إذا قدمت أوكرانيا طلبات تسليم فردية تشير إلى عمل إجرامي محدد ربما ارتكبوه، فقد تنظر براغ في هذه الطلبات”.

بدورها، استبعدت المجر أي عمليات تسليم على الإطلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء المجري، زولت سيمجين، اليوم الأربعاء، “نحن لا نحقق مع أي لاجئ أوكراني لتحديد ما إذا كان قد تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية… المجر لن تقوم بتسليمهم إلى أوكرانيا. 'جميع اللاجئين من أوكرانيا آمنون في المجر”.

وقال المسؤولون الألمان الذين تحدثوا إلى دويتشه فيله في وقت سابق من هذا الأسبوع إن برلين لا تنوي إعادة اللاجئين المؤهلين للتجنيد، لأن الفرار من الخدمة العسكرية والتهرب من التجنيد لا يعتبران جرائم بموجب القانون الألماني.

ويوجد أكثر من 123 ألف رجل أوكراني في سن الخدمة العسكرية موجودون في ألمانيا كلاجئين، وفقًا للتقديرات الرسمية.

وكانت فيينا أول من رفض تسليم الرجال في سن الخدمة العسكرية، وهناك حوالي 14000 من المجندين المحتملين من بين 101000 لاجئ أوكراني في النمسا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة “إكسبريس” في 7 سبتمبر: “سيكون هذا تعديًا هائلًا على دولتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا”.

ومن ناحية أخرى، بدأت بولندا بالفعل في إعادة بعض الرجال الأوكرانيين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المجرية.

وقال أحد كبار المشرعين من الحزب الحاكم للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في أواخر أغسطس إن أوكرانيا قد تسعى إلى تسليم المتهربين من التجنيد من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة في كييف مؤخراً عن جولة أخرى من التعبئة من أجل تعويض الخسائر في ساحة المعركة، والتي قدّرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكثر من 70 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القتال العنيف.

وأقال زيلينسكي جميع المفوضين الشهر الماضي وأمر بمراجعة جميع الإعفاءات الطبية من الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى الفساد المستشري. وتم اعتماد قواعد جديدة تسمح بتجنيد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وأمراض مزمنة والسل وفيروس نقص المناعة البشرية.