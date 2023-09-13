عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. بوريس جونسون أقنع زيلينسكي بالتخلي عن مفاوضات السلام

جونسون وزيلينسكي
جونسون وزيلينسكي

قال الصحفي الأيرلندي الشهير، تشي باوز، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، أجبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على التخلي عن محادثات السلام مع روسيا، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.

وكتب باوز، عبر منصة “إكس”: "عندما كان السلام في أوكرانيا في متناول اليد ولم تكن هناك حاجة لمقتل مئات الآلاف من الرجال الأوكرانيين، تمكن جونسون من إقناع زيلينسكي بالتخلي عن خطة السلام ومواصلة القتال".

وأضاف: “لأن لا هو ولا الأثرياء من النخبة التي جاء منها سيموت في الخنادق التي حولها إلى قبور”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه عند التفاوض بشأن أوكرانيا، من المستحيل عدم مراعاة المناطق المنضمة حديثا لروسيا والتعبير عن إرادة المواطنين الذين يعيشون هناك.

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

دمر مخططات زيلينسكي.. صدمة في كييف بعد تصريحات بوتين عن الرئيس الأوكراني

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، قال بيسكوف:  "إذا تمكنت أوكرانيا من التفاوض بشأن شروط شهر مارس من العام الماضي، فلا يمكننا الآن أن نجرد أنفسنا من الظروف الجديدة، وأراضي روسيا، والعمليات التي حدثت في مناطق جديدة من روسيا، وإرادة السكان. هذه كلها شروط جديدة”.

زيلينسكي جونسون روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

لمساعدة ليبيا.. تقرير إيطالي يبرز قرار الرئيس السيسي بتحويل ميسترال لمستشفى ميداني

مرشح رئاسي أمريكي يخطط لإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حال فوزه بالانتخابات

ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مقلقة

ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

يملك 20 مليون جنيه إسترليني.. خبير بريطاني يكشف سبب رفض صلاح للانتقال للسعودية

فشل كامل.. الغرب يسقط في فخ خطير بسبب روسيا

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

لأول مرة.. ماسك يكشف سبب عدم تشغيل "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

ما الذي حدث في درنة.. كيف نجت مصر من أنقاض إعصار دانيال المدمر؟

مستشار سابق بالبنتاجون: القوة العسكرية الأمريكية ستنتهي قريبا

لبنان.. سقوط 5 قتلى و15 جريحا باشتباكات مخيم عين الحلوة

الحزن يخيم على قرية الصياد بقنا بعد وفاة أبنائها بإعصار ليبيا.. شاهد

مصرع 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار شرق غزة

انفراد.. تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لضحايا ليبيا.. والزوجة المكلومة: عيالي اتيتموا بدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ