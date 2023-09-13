قال الصحفي الأيرلندي الشهير، تشي باوز، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، أجبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على التخلي عن محادثات السلام مع روسيا، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.

وكتب باوز، عبر منصة “إكس”: "عندما كان السلام في أوكرانيا في متناول اليد ولم تكن هناك حاجة لمقتل مئات الآلاف من الرجال الأوكرانيين، تمكن جونسون من إقناع زيلينسكي بالتخلي عن خطة السلام ومواصلة القتال".

وأضاف: “لأن لا هو ولا الأثرياء من النخبة التي جاء منها سيموت في الخنادق التي حولها إلى قبور”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه عند التفاوض بشأن أوكرانيا، من المستحيل عدم مراعاة المناطق المنضمة حديثا لروسيا والتعبير عن إرادة المواطنين الذين يعيشون هناك.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، قال بيسكوف: "إذا تمكنت أوكرانيا من التفاوض بشأن شروط شهر مارس من العام الماضي، فلا يمكننا الآن أن نجرد أنفسنا من الظروف الجديدة، وأراضي روسيا، والعمليات التي حدثت في مناطق جديدة من روسيا، وإرادة السكان. هذه كلها شروط جديدة”.