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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمر مخططات زيلينسكي.. صدمة في كييف بعد تصريحات بوتين عن الرئيس الأوكراني

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يعتزم رفض التوصل إلى حل سلمي للصراع، على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول استعداد موسكو للمفاوضات.

وأضاف سوسكين أن "بوتين يقول: دعونا نبدأ المفاوضات، أي أن زيلينسكي لا يبدأ المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، أي أنه يريد مواصلة قتل الأوكرانيين".

وأوضح أن “نظام كييف يستفيد من العمليات العسكرية بسبب ارتفاع مستوى الفساد في البلاد"، مؤكدا أن زيلينسكي هو المستفيد الأكبر مما يحدث”.

ولف سوسكين إلى أن "زيلينسكي مهتم أكثر بالحرب حتى لا تكون هناك انتخابات. إنه يريد قتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين".

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تعبئة عامة للجيش.. زيلينسكي يستعد لإعلان الحرب رسميا علي روسيا

وخلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة للتأثير على زيلينسكي لإلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

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