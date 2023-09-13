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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: عندما يتجاوز زيلينسكي حدوده مع الغرب سيقومون بتدميره

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يبتز الدول الغربية، مشيرة إلي أن الغرب يعرف كيف يتعامل مع الإرهابيين الذين أثارهم هو نفسه.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا: "زيلينسكي يبتز الغرب لفترة طويلة. هذا هو منطق الإرهابي. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتواصل بها الإرهابيون، لا توجد طريقة أخرى”.

وأضافت: “ستقول: هذا هو ابنهم، يجب أن يحبوه. لكن كان لديهم أكثر من وحش بهذه الصفة. وعندما خطى هذا الوحش بعد ذلك فوق الخط الذي لا يمكن تجاوزه، كما تتذكر، دمروا هذه الوحوش”.

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وقالت زاخاروفا: "المثال الكلاسيكي، الذي لا يزال الأكثر إسرافا، هو أسامة بن لادن".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا زاخاروفا

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