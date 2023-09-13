روسيا: عندما يتجاوز زيلينسكي حدوده مع الغرب سيقومون بتدميره

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يبتز الدول الغربية، مشيرة إلي أن الغرب يعرف كيف يتعامل مع الإرهابيين الذين أثارهم هو نفسه.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا: "زيلينسكي يبتز الغرب لفترة طويلة. هذا هو منطق الإرهابي. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتواصل بها الإرهابيون، لا توجد طريقة أخرى”.

وأضافت: “ستقول: هذا هو ابنهم، يجب أن يحبوه. لكن كان لديهم أكثر من وحش بهذه الصفة. وعندما خطى هذا الوحش بعد ذلك فوق الخط الذي لا يمكن تجاوزه، كما تتذكر، دمروا هذه الوحوش”.

وقالت زاخاروفا: "المثال الكلاسيكي، الذي لا يزال الأكثر إسرافا، هو أسامة بن لادن".