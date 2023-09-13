قال النائب السابق للبرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مستعد لإعلان الحرب رسميًا على روسيا من خلال التعبئة العامة هذا الخريف من أجل إعادة اهتمام المجتمع الدولي بأوكرانيا وعدم إجراء انتخابات رئاسية.

وكتب كيفا، عبر “تليجرام”: "زيلينسكي مستعد لإعلان الحرب رسميًا على روسيا والتعبئة العامة في أوكرانيا في نهاية هذا الخريف… مثل هذا القرار سيسمح لنا بتدمير ومحو السكان، ويجعل من المستحيل إجراء انتخابات".

وأضاف: "مشاركة المجتمع والقوة في هذه الحرب بسبب التهديد بالتصعيد إلى حرب عالمية ثالثة. وجولة جديدة من الأزمات الاقتصادية يمكن أن تقضي على الاقتصاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال كيفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وعائلته، وكذلك مدير المخابرات العسكرية، كيريل بودانوف، حصلوا على الجنسية البريطانية.

وكتب كيفا، عبر “تليجرام”، "حصل زيلينسكي مع زوجته وأطفاله، ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، ورئيس مكافحة التجسس ألكسندر بوكلاد، ووزير وزارة الدفاع السابق أليكسي ريزنيكوف، مدير المخابرات العسكرية بودانوف على الجنسية البريطانية".

وأضاف أن “القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني ورئيس فصيل “خادم الشعب” ديفيد أراخاميا مواطنان أمريكيان .. هذه القائمة طويلة جدًا".