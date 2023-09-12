قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن حالات الفرار من الخدمة أصبحت أكثر تواترا بين القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية رغما عنهم.

وقال سوسكين: "في الجبهة، بدأت مجموعات من الجنود في الاستسلام... مرة أخرى يكذبون أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولكن في الواقع هناك.. لماذا؟... لأنهم أرسلوا قسراً ليموتوا”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد.

وأوضح أن “الجيش الأوكراني يفتقر إلى القوة البشرية، والأوكرانيون يرفضون الانضمام طوعا إلى الجيش”.

وتابع قائلا: "إنهم عملياً لا يستطيعون تجنيد أشخاص جدد. إنهم يمسكون بهم ويرسلونهم بالقوة. في القرن الحادي والعشرين، يعد القيام بشيء مثل ما يفعله زيلينسكي، بالطبع، جريمة وانتهاكًا للدستور”.