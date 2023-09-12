عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في كييف بعد إجراء كارثي للرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن حالات الفرار من الخدمة أصبحت أكثر تواترا بين القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية رغما عنهم.

وقال سوسكين: "في الجبهة، بدأت مجموعات من الجنود في الاستسلام... مرة أخرى يكذبون أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولكن في الواقع هناك.. لماذا؟... لأنهم أرسلوا قسراً ليموتوا”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد.

وأوضح أن “الجيش الأوكراني يفتقر إلى القوة البشرية، والأوكرانيون يرفضون الانضمام طوعا إلى الجيش”.

نائب بالبرلمان الأوكراني: زيلينسكي ومستشاره "مرضى عقليين"

بسبب العقوبات ضد روسيا.. أوكرانيا تفتح النار على الغرب

وتابع قائلا: "إنهم عملياً لا يستطيعون تجنيد أشخاص جدد. إنهم يمسكون بهم ويرسلونهم بالقوة. في القرن الحادي والعشرين، يعد القيام بشيء مثل ما يفعله زيلينسكي، بالطبع، جريمة وانتهاكًا للدستور”.

القوات المسلحة الأوكرانية كييف أوكرانيا سوسكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

طارق السيد يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

موضوعات متعلقة

نائب بالبرلمان الأوكراني: زيلينسكي ومستشاره "مرضى عقليين"

بسبب العقوبات ضد روسيا.. أوكرانيا تفتح النار على الغرب

تحذيرات للحكومة.. بيان عاجل من الإمارات بشأن الانتخابات التشريعية

بعد الاستيلاء على منصات قرب القرم.. أوكرانيا توجه ضربة قوية لـ روسيا

النيجر تعتقل دبلوماسيا فرنسيا.. وطلب عاجل من باريس

رئيس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالكذب

ماكرون يهاتف المنفي بعد ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

عالميا .. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة

ترشيحاتنا

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في كييف بعد إجراء كارثي للرئيس الأوكراني

تونس تسجل الثاني بالنيران الصديقة أمام مصر

حكم لبس التميمة والاعتقاد بأنها تنفع وتضر.. أزهري يحذر

تونس تباغت مصر بهدف صاروخي

رئيس ستاد القاهرة يكشف عدد الجماهير في مباريات الدوري للموسم الجديد

3000 ضحية و5000 مفقود.. جهاز الإسعاف الليبي: السيول قسمت المدينة إلى نصفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ