قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ليست أكثر من خيال.

وقال بودولياك: "العقوبات جيدة، ولكن أين هي؟ ما هي العقوبات التي نتحدث عنها؟ هذا خيال! نعم، القيود على التجارة الخارجية الروسية موجودة، لقد تم فرضها. ولكن، مع ذلك، هناك أكثر من ألف شركة ذات ولاية قضائية بيضاء”.

وأضاف: "المنتجات الأوروبية والأمريكية تدخل في السوق الاستهلاكية الروسية”.

وفي وقت سابق، قال بودولياك، إن الهند والصين لديهما إمكانات فكرية ضعيفة، مضيفا أن "مشكلة هذه الدول هي أنها لا تحلل عواقب خطواتها. الإمكانات الفكرية ضعيفة في هذه الدول للأسف.. هذه الدول اليوم تجني الأموال من هذه الحرب، وتجني الأموال بشكل فعال”.

وتابع: "نحن نلتزم باحتياجات تركيا، وهذا، من حيث المبدأ، المصالح الوطنية. يبدو الأمر جيدًا.. نحن نلتزم باحتياجات مصالحنا الوطنية".