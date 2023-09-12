تصريح صادم من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بتصريح صادم بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تخفيف معايير قبول المرشحين، حتى لو كان التوسع يلبي المصالح الجيوسياسية.

وأضاف باربوك: "مع التوسع، بغض النظر عن مدى أهميته من وجهة نظر جيوسياسية، يجب ألا تكون هناك تخفيضات عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن الفساد في الماضي تسبب في أضرار كبيرة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن دبلوماسي من أوروبا الغربية لم تذكر اسمه، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أوكرانيا دولة فاسدة للغاية.

كما دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لقبول عشر دول جديدة.