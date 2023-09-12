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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب بالبرلمان الأوكراني: زيلينسكي ومستشاره "مرضى عقليين"

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

علق النائب السابق للبرلمان الأوكراني، فلاديمير أولينيك، علي تصريح مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، حول ضعف الإمكانات الفكرية للهند والصين.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أولينيك إن مثل هذه التصريحات تشير إلى الإمكانات العقلية المتدهورة لموظفي مكتب زيلينسكي.

وقال: "انظر إلى جميع التصريحات الأخرى التي أدلى بها بودولياك. انطباعي هو أنه، مثل زيلينسكي، مريض عقلي. إنهم يتصرفون بشكل غير لائق على الإطلاق. لسبب ما، يعتقدون أن أوكرانيا هي مركز الكون، ويجب على جميع البلدان أن تفعل ذلك". 

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وأضاف أن زيلينسكي وفريقه لا يحظون بالثناء على مواجهتهم مع روسيا إلا من قبل الدول المهتمة بمواصلة هذه المواجهة.

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