بعد الاستيلاء على منصات قرب القرم.. أوكرانيا توجه ضربة قوية لـ روسيا

قالت البحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الأسطول الروسي في البحر الأسود غير قادر الآن على العمل في المنطقة المحيطة بمنصات الحفر بالقرب من شبه جزيرة القرم التي استولى عليها الأوكرانيون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكشف دميترو بليتينشوك، المتحدث باسم البحرية الأوكرانية قائلا: “لا يزال هناك تهديد جوي في المنطقة التي تقع فيها هذه الأبراج، حيث يواصل الطيران الروسي تواجده هناك”.

ومع ذلك، قال بليتينشوك إن المدفعية الساحلية الأوكرانية وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة وأنظمة الصواريخ تعني أن الأسطول الروسي لا يمكنه الاقتراب من هذه المنصات.

وأعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، أنها استعادت السيطرة على أبراج بويكو. لقد خضعوا لسيطرة الروس منذ فترة وجيزة بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.