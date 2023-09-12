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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية: نتنياهو يلتقي زيلينسكي

نتنياهو وزيلينسكي
نتنياهو وزيلينسكي

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

توقعت الصحيفة أن يعقد اللقاء يوم الثلاثاء، لافته إلى أنه اللقاء الأول بين الطرفين منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من الطلبات المتكررة من زيلينسكي للقاء.

أشارت الصحيفة إلى أن اللقاء الأخير بين الاثنين عقد في إسرائيل في يناير 2020.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة أيضا نتنياهو سوف يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتز وبالطبع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أضافت أن اللقاء بين نتنياهو وبايدن سيعقد في نيويورك كجزء من التجمع الدولي السنوي في الأمم المتحدة وبايدن.

يذكر أن نتنياهو تحدث مع زيلينسكي يوم الخميس الماضي عن تنظيم وصول الإسرائيليين إلى مدينة أومان في عيد رأس السنة العبرية المرتقب. وجرت المحادثة بعد تسعة أشهر من آخر محادثة بين الاثنين وعلى خلفية اتهامات قاسية من الأوكرانيين بأن إسرائيل لا تساعد دولة تخوض حربًا مستمرة مع روسيا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا نتنياهو وزيلينسكي

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