عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تؤكد فشل الهجوم المضاد.

وأضاف جونسون، “أنه لأمر مذهل أن يعترف بالهزيمة. كان ينبغي أن يكون ذلك في العناوين الرئيسية. والآن يلقي اللوم على الغرب".

وأوضح أنه “ليس من الضروري أن تكون قائدا عسكريا عظيما لكي تفهم أنه في بداية العملية، لم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي دعم جوي من شأنه أن يشكل تهديدا للجيش الروسي”.

وأضاف: "بدون القوة الجوية، كان محكوم علي القوات الأوكرانية بالفشل. تحدث الكثير منا عن هذا الأمر قبل ثلاثة أشهر، والآن يدلي زيلينسكي بمثل هذا التصريح".

لا بديل عن النصر.. وزير الدفاع الروسي يهدد أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف آخر التطورات في عملية انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لن يكون له نهاية سعيدة.

زيلينسكي المخابرات المركزية الأمريكية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد إجراءات عزل بايدن.. مكارثي يواجه أزمة تهديد منصبه كرئيس لمجلس النواب الأمريكي

مشاهد مروعة| الحكومة الليبية تعلن تسليم درنة إلى الجيش.. ونداء عاجل للسكان

تعبئة عامة للجيش.. زيلينسكي يستعد لإعلان الحرب رسميا علي روسيا

لدعم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.. 10 ملايين جنيه إسترليني مساعدات بريطانية لـ الأونروا

بعد إعصار دانيال المدمر.. إعادة فتح جميع موانئ النفط شرق ليبيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني على مصنع السفن في القرم

الأرصاد الصينية تصدر إنذارا باللون الأزرق.. وتحذيرات من عواصف مطيرة على هذه مناطق

رغم جدول أعمال «كيم» المزدحم.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية

ترشيحاتنا

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه| شاهد

المولد النبوي 2023.. موعده وكيف يكون الاحتفال خاليا من البدعة؟

انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فيديو

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ