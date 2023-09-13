فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تؤكد فشل الهجوم المضاد.

وأضاف جونسون، “أنه لأمر مذهل أن يعترف بالهزيمة. كان ينبغي أن يكون ذلك في العناوين الرئيسية. والآن يلقي اللوم على الغرب".

وأوضح أنه “ليس من الضروري أن تكون قائدا عسكريا عظيما لكي تفهم أنه في بداية العملية، لم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي دعم جوي من شأنه أن يشكل تهديدا للجيش الروسي”.

وأضاف: "بدون القوة الجوية، كان محكوم علي القوات الأوكرانية بالفشل. تحدث الكثير منا عن هذا الأمر قبل ثلاثة أشهر، والآن يدلي زيلينسكي بمثل هذا التصريح".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لن يكون له نهاية سعيدة.