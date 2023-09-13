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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف آخر التطورات في عملية انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف أخر التطورات في عملية انضمام أ

قالت رئيسة السلطة التنفيذية للكتلة الأوروبية، اليوم الأربعاء، في خطابها السنوي، إن أوكرانيا خطت "خطوات كبيرة" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ منحها وضع المرشح في عام 2022، ولكن الانضمام الكامل هو عملية قائمة على الجدارة، والعمل الجاد ينتظرها.

ووفقا لوكالة "رويترز" خاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، البرلمان الأوروبي حيث تبدأ الكتلة المكونة من 27 دولة في تحديد ما إذا كانت ستمنح كييف، في ديسمبر 2023، المعلم التالي في طريقها نحو التكامل الغربي، بداية رسمية لمفاوضات العضوية.

وستكون بداية مثل هذه المحادثات؛ صفقة جيوسياسية، حيث تحارب أوكرانيا ضد روسيا.

وقالت فون دير لين: "نحن نعلم أن هذا ليس طريقا سهلا... الانضمام قائم على الجدارة... يتطلب الأمر عملا شاقا وقيادة".

وأضافت: "ولكن هناك بالفعل الكثير من التقدم، لقد رأينا الخطوات الكبيرة التي قطعتها أوكرانيا بالفعل منذ ذلك الحين".

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