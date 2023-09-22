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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انقطاع الانترنت عن العالم الشهر المقبل بسبب العاصفة الشمسية.. ما القصة؟

انقطاع الانترنت
انقطاع الانترنت

انقطاع الانترنت عن العالم الشهر المقبل.. كا هذا مضمون خبر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن الإنترنت سيتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر 2023.

وأرجع الخبر المتداول، هذا الانقطاع المرتقب، إلى تحذير وكالة "ناسا" من احتمالية وقوع عاصفة شمسية، ستؤثر على الأرض؛ ما يسبب مشاكل وأعطال في شبكات الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

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ما هي العواصف الشمسية؟

تُفسر العواصف الشمسية الشديدة، على أنها انفجارات هائلة من الرياح الشمسية ومجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية، والتي قد تتسبب في تلف الشبكات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وفي مؤتمر "سيجكومن 2021" لاتصالات البيانات، قدمت سانجيثا جيوتي، من جامعة كاليفورنيا، بحثًا، بعنوان: "العواصف الشمسية الخارقة: التخطيط لنهاية الإنترنت في العالم"، حيث استكشفت الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها سحابة سريعة الحركة من الجسيمات الممغنطة التابعة للشمس، على الإنترنت العالمي.

ووجدت “جيوتي” في بحثها، أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية والإقليمية، ستكون أقل عرضة للخطر، حتى في حالة وقوع عاصفة شمسية ضخمة؛ نظرًا لعدم تأثر الألياف الضوئية بالتيارات الجغرافية المحتملة.

هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟

وفقا لـ مهدي العامري، الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال؛ فإن شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم، تعد واحدة من نظريات المؤامرة التي تنتشر في بعض الأحيان، وتستند إلى الأفكار الخرافية والأساطير والتشكيك العقلي. 

ونوه العامري، في تصريحات لوكالة "هسبريس"، بأن من بين هذه النظريات، تشمل نظرية الأرض المسطحة، ونظرية المليار الذهبي، ونظرية الإنترنت الميت.

وأوضح أن الرياح الشمسية تعتبر أحد العوامل المساهمة في احتمالية انقطاع الإنترنت، ومن بينها أسباب أخرى تشمل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير التي قد تؤثر على البنية التحتية للاتصالات، ولكنها لا تعني نهاية الإنترنت بشكل كلي في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أنه لم تصدر أي تحذيرات رسمية من وكالة ناسا أو أي جهة أخرى موثوقة حول وقوع عاصفة شمسية تؤدي إلى انقطاع الإنترنت عالميًا في شهر أكتوبر.

ما تأثير العاصفة الشمسية؟

العواصف الشمسية المدمرة، نادرًا ما تحدث، وفي التاريخ الحديث، تم تسجيل عواصف قليلة من هذا النوع، مثل عاصفتي عامي 1859 و1921 اللتان تسببتا في مشاكل على مستوى الاتصالات، ونشوب بعض الحرائق، بحسب مجلة «livescience» العلمية.

وغير معروف حتى اليوم، مدى تأثير هذه العواصف على التكنولوجيا الحديثة؛ بسبب أن آخر عاصفة حدثت بهذه الشدة، كانت منذ زمن بعيد جدًا، قبل وصول التكنولوجيا لما هي عليه اليوم.

وقالت المجلة العلمية، إنه لا يمكن التنبؤ بوقت حدوث العواصف الشمسية، مؤكدة أن أحدث الطرق ليست دقيقة بنسبة 100%، كما أن عملية التنبؤ، تستغرق ساعات طويلة من النمذجة وبيانات الأقمار الصناعية، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

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