وفر فلوسك.. إزاي تقلل استخدام باقة الإنترنت على أندرويد

في عصر يقدم فيه عدد متزايد من الشركات خطط بيانات غير محدودة وبأسعار معقولة، من المحتمل أن يملك بعض الأشخاص باقة إنترنت محدودة ينبغي الحفاظ عليها، فإذا كنت مشتركا في خطة بيانات محدودة أو مدفوعة مسبقا، فمن الضروري أن تضع في اعتبارك استخدامك للبيانات لتجنب تجاوز الحد الخاص بك و تكبد رسوم إضافية، في هذه المقالة سنوضح لك بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على باقة البيانات الخاصة بك إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد.

1. مراقبة استهلاك باقة البيانات الخاصة بك:

إحدى الخطوات الأساسية للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك، هي مراقبة استخدامك عن كثب، لذا من المهم معرفة متى تقترب من الحد الأقصى للبيانات الخاصة بك، ويوفر معظم مشغلي شبكات الهاتف المحمول تطبيقات تسمح لك بالتحقق من استخدام البيانات يدويا، وبدلاً من ذلك، توفر العديد من هذه التطبيقات عناصر واجهة مستخدم يمكن وضعها على شاشتك الرئيسية، مما يتيح لك رؤية استهلاك البيانات في الوقت الفعلي.

2. كن حذرا مع التنزيلات عند تشغيل باقة الإنترنت:

إذا كنت معتادا على بث الموسيقى أو البودكاست أو محتوى الفيديو على منصات مثل نيتفليكس أثناء التنقل أو عند تشغيل باقة الإنترنت، فمن الحكمة تنزيل هذا المحتوى أثناء اتصالك بشبكة Wi-Fi، توفر معظم خدمات البث خيار تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال، مما يقلل من اعتمادك على بيانات الهاتف المحمول، تذكر تنزيل المحتوى مسبقا للتأكد من توفر الترفيه لديك بسهولة عند الحاجة إليه.

3. ضبط جودة البث:

في حين أن البث عالي الجودة يعزز تجربة المشاهدة أو الاستماع لديك، فإنه يستهلك أيضا المزيد من البيانات، لذا تحقق من إعدادات الجودة في تطبيقات البث الخاصة بك لمقاطع الفيديو والموسيقى وحتى ألعاب الفيديو، وتسمح لك العديد من التطبيقات بضبط جودة البث لتقليل استخدام البيانات، يمكنك اختيار جودة أقل أو إعداد متوازن للتوصل إلى حل وسط بين الحفاظ على البيانات والجودة المرضية.

4. تحكم في إدارة تنزيلات واتساب:

عادةً ما يكون لتطبيق واتساب وتطبيقات المراسلة المماثلة إعدادات افتراضية للتنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، على الرغم من أن هذه الإعدادات يمكن أن تكون ملائمة، إلا أنها يمكن أن تستنزف أيضا بيانات هاتفك المحمول إذا لم تكن متصلا بشبكة Wi-Fi.

ولتجنب ذلك، قم بالوصول إلى إعدادات واتساب> والتي عادة ما يتم العثور عليها من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، ثم انتقل إلى إعدادات التخزين والبيانات> اضبط إعدادات "التنزيل باستخدام بيانات الجوال" عن طريق إلغاء تحديد جميع الخيارات أو قصر التنزيلات على شبكة Wi-Fi فقط، وهذا لا يوفر البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا مساحة التخزين على جهازك.

5. تعطيل تحديثات التطبيق التلقائية:

تعد تحديثات التطبيق المتكررة ضرورية للحفاظ على الوظائف والأمان، ولكن هذه التحديثات يمكن أن تستهلك أيضا قدرا كبيرا من بيانات الهاتف المحمول، لإدارة تحديثات التطبيق بكفاءة، افتح متجر Google Play وقم بالوصول إلى إعداداتك، اضغط على صورة ملفك الشخصي وانتقل إلى الإعدادات وتفضيلات الشبكة> ثم أنقر على خيار ضبط إعدادات "تحديث التطبيقات تلقائيا" لتقليل استخدام البيانات، يوصى بتعيين التحديثات بحيث تحدث فقط عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.