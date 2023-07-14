قبل ما تخلص الباقة.. اعرف الأجهزة المتصلة بـ واي فاي أندرويد

تعد مشاركة اتصال الواي فاي WiFi الخاص بهاتف أندرويد، طريقة رائعة لمساعدة الأصدقاء والعائلة المحتاجين لاتصال سريع بالإنترنت، لذلك، من المهم أن تكون على دراية بمخاطر الأمان التي تنطوي عليها هذه المشاركة فإذا لم تكن حريصا، سيتمكن شخص ما يستخدم اتصالك من أن يستهلك باقة بياناتك بأكملها.



ولهذا السبب من المهم التحقق من الأجهزة التي تم ربطها بشبكة الواي فاي WiFi على هاتف أندرويد الخاص بك، مما سيساعدك في تحديد أي مستخدمين غير مصرح لهم بالوصول واستخدام نقطة اتصالك.



وفي هذه المقالة، سنوضح لك كيفية التحقق من الأجهزة التي تم ربطها بشبكة الواي فاي WiFi الخاصة بهاتف أندرويد.



كيف تتحقق من الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي WiFi على أندرويد



إذا كنت قد قمت بمشاركة اتصال الإنترنت الخاص بهاتفك عن طريق الهوت سبوت، فهناك طريقتان للتحقق من الأجهزة التي تستخدم شبكة الواي فاي WiFi الخاصة بهاتفك، وهي كما يلي:



الطريقة الأولى: عبر تطبيق الإعدادات:



الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات Settings، على هاتف أندرويد الخاص بك.

الخطوة الثانية: اضغط على قسم الشبكة والإنترنت Network & Internet.

الخطوة الثالثة: انقر على واي فاي Wi-Fi.

الخطوة الرابعة: اضغط على اسم شبكة WiFi الخاصة بك.

الخطوة الخامسة: اضغط على خيار متقدم Advanced.

الخطوة السادسة: اضغط على الأجهزة المتصلة Connected devices، سيعرض لك هذا الخيار قائمة بجميع الأجهزة التي تستخدم حاليا شبكة الواي فاي WiFi الخاصة بهاتف أندرويد خاصتك.

الطريقة الثانية: باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية:



هناك عدد من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكن استخدامها للتحقق من الأجهزة التي تستخدم شبكة واي فاي WiFi الخاصة بك، تتضمن بعض التطبيقات الأكثر شيوعا ما يلي:

Fing

WiFi Analyzer

Network Analyzer

تسمح لك هذه التطبيقات بمشاهدة قائمة بجميع الأجهزة المتصلة حاليا بشبكة الواي فاي WiFi المحلية، بالإضافة إلى عناوين MAC الخاصة بها، يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة إذا كنت بحاجة إلى استكشاف مشكلة WiFi وإصلاحها أو إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان شخص ما يستخدم شبكتك.

نصائح للحفاظ على اتصال الواي فاي WiFi الخاص بك آمنا



بالإضافة إلى التحقق من الأجهزة التي تستخدم شبكة الواي فاي WiFi الخاصة بك، هناك عدد من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للحفاظ على اتصال WiFi الخاص بك آمنا، وتشمل النصائح التالية:



- لا تشارك كلمة مرور الواي فاي WiFi إلا مع الأشخاص الذين تثق بهم.

- استخدم كلمة مرور قوية يصعب تخمينها.

- قم بتمكين ميزة تصفية عنوان MAC على جهاز التوجيه الخاص بك، وسيسمح لك ذلك بالسماح فقط لأجهزة معينة بالاتصال بشبكتك.

- حافظ على تحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه.

- استخدم VPN عند الاتصال بشبكات WiFi العامة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في الحفاظ على أمان اتصال WiFi الخاص بهاتف أندرويد ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى بياناتك.