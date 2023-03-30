ازاي تزود سرعة الواي فاي Wi-Fi في البيت مجانا

توجد طريقة سهلة ومجانية لـ زيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi المنزلية، يمكنها ببساطة المساهمة في زيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi، للحصول على أقصى استفادة من باقة الإنترنت الخاصة بك، وأفضل السرعات لاتصال Wi-Fi في حال كان الاتصال لديك بطيئا.

زيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi

ووفقا لتقرير شاركه موقع صحيفة "thesun" البريطانية، يساعد نقل جهاز التوجيه الخاص بك بعيدا عن عنصر منزلي واحد، في أن يصبح اتصال الإنترنت الخاص بك سيعمل بشكل أكثر سلاسة، إليك بعض الأجهزة المنزلية التي قد تعيق نشر إشارات شبكة الواي فاي Wi-Fi مما يؤثر على سرعتها.

أجهزة قد تعيق نشر إشارات الواي فاي Wi-Fi في منزلك

1. جهاز الميكروويف:

ويشير التقرير إلى أن أجهزة الميكروويف الكهربائية، تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية حول نفس التردد مثل بعض معايير أجهزة الواي فاي WiFi المستخدمة بالمنزل، ولكن تصميم أجهزة الطهي مختلفة قليلا، فهي مصممة للاحتفاظ بمعظم الأمواج بالداخل، لكي تمنعها من "التسرب" خارجها.

ولسوء الحظ، يمكن أن تتداخل هذا الترددات مع اتصال شبكة الواي فاي WiFi الخاصة بك، لذلك من الجيد إبقاء جهاز التوجيه والأجهزة الخاصة بك بعيدا عن فرن الميكروويف الخاص بك.

2. أجهزة مراقبة الأطفال:

وبالمثل، غالبا ما تستخدم أجهزة مراقبة الأطفال ترددات مماثلة لبعض معايير الواي فاي WiFi، لذا فإن وضع جهاز مراقبة الأطفال بجوار جهاز التوجيه الخاص بك فقد يؤثر على اتصال شبكة الإنترنت المنزلية، فهو نظام راديو يستخدم للاستماع عن بعد للأصوات التي يصدرها الرضيع عن طريق وحدة إرسال تنقل الصوت عبر ترددات خاصة، لذلك من الجيد إبقاء جهاز مراقبة طفلك بعيدا عن جهاز التوجيه لتجنب ذلك.



3. أجهزة التلفاز:

وفي الوقت نفسه، من الشائع جدا أن يضع بعض الأشخاص أجهزة التوجيه الخاصة بهم بجوار أجهزة التلفاز مباشرةً، فإذا كان لايمكنك نقل الراوتر الخاص بك، فتأكد من إبقائه على جانب التلفزيون أو فوقه، حيث يمكن أن يؤدي وضع موجه الواي فاي WiFi خلف التلفزيون أو تحته مباشرة إلى تداخل الإشارة.

نصائح لزيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi

- لزيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi المنزلية خاصتك، فمن الأفضل إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدا عن الأجهزة المذكورة إعلاه، لأن هذه الخطة ستساعدك في زيادة سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi، ويمكنك تحديد موقعه في المناطق التي توفر أكبر مساحة مفتوحة قدر الإمكان.

- كما يوصي الخبراء باختيار موقع مركزي لتحسين الإشارة، إذا تم وضعها في زاوية، فإنك تخاطر بإرسال إشارات خارج منزلك، وإذا تم وضعه في مكان ما به الكثير من الجدران أو خزانة، فإنك تخاطر بالحصول على اتصال أبطأ.

- نظرا لأن جهاز التوجيه الخاص بك يطلق إشاراته لأسفل، فمن الجيد أيضا وضعه في مكان مرتفع للحصول على إشارة واي فاي قوية.