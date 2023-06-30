زود النت ببلاش.. حيلة ذكية لتحويل الراوتر القديم لمقوى واي فاي

يعد الراوتر هو الجهاز المسئول عن توصيل الأجهزة المختلفة بالإنترنت، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وبين المودم الجزء المسؤول عن تزويدك بالإنترنت.

ومهمة الراوتر هي الحصول على الإنترنت من المودم عن طريق الكابل الموصل في فتحة WAN ثم توزيع إشارة الواي فاي لاسلكيا على الأجهزة المتصلة في المنزل، ولكن إذا كنت تعاني من ضعف إشارة الواي فاي الخاصة بك، ستوضح لك في هذه المقالة كيفية الاستفادة من جهاز الراوتر القديم لتقوية إشارة الواي فاي المنزلية.

استخدم الراوتر القديم لتقوية إشارة الواي فاي المنزلية

قد يكون من الصعب توصيل إشارة الواي فاي في جميع أنحاء المنزل، فلكل جهاز راوتر مدى معين لقوة الإشارة، واختيار المكان المناسب لوضع الراوتر له تأثير كبير على تقوية إشارة الواي فاي، فكلما اقتربت أكثر من مكان وجود الراوتر ازدادت الإشارة، وكلما ابتعدت عن المكان قلت الإشارة وزادت عدد الموانع الفاصلة بين الراوتر والجهاز المستقبل.

فإذا كنت تعاني من بطء في شبكة الواي فاي في منزلك، يمكنك استخدم الراوتر القديم كجهاز لتقوية إشارة الواي فاي، ففي حالة كان الراوتر الخاص بك يدعم منطقة ذات مساحة كبيرة، فربما يكون الحل الأمثل بالنسبة لك هو استخدم الراوتر القديم لتقوية إشارة الواي فاي بدلا من شراء أجهزة Wi-Fi Repeater باهظة الثمن.

وبخطوات بسيطة وسهلة يمكنك تحويل الراوتر القديم ليعمل عمل جهاز الـ Repeater، لتقوية إشارة الواي فاي المنزلية، فقط كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

طريقة تحويل الراوتر القديم إلى مقوي واي فاي

- أسهل طريقة لكي تقوم بتحويل الراوتر القديم إلى مقوي لإشارة الواي الفاي، من خلال توصيله بالراوتر الأساسي عبر كابل إيثرنت، حيث تضع الكابل في إحدي منافذ LAN في جهازك الرئيسي والجهة الأخرى من الكابل في منفذ WAN بالراوتر القديم.

- قم بعمل إعادة ضبط الراوتر لوضع المصنع، عبر ادخال اي شئ بسن مدبب في زر اعادة الضبط Reset الموجود علي ظهر او جانب الراوتر، واستمر بالضغط لمدة 10 ثواني، ثم انتظر لمدة دقيقيتن حتي يستقر الراوتر بعد اعادة الضبط، ثم قم بتوصبله مع كابل إيثرنت بالراوتر الرئيسي بمنزلك.

- تتمثل الخطوة التالية في تسجيل الدخول إلى الإعدادات اللاسلكية في الراوتر القديم باستخدام الآي بي الخاص به ومعلومات تسجيل الدخول، قم بالدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر من خلال كتابة 192.168.1.1 في المتصفح، ثم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودة على ظهر الراوتر.

- من صفحة إعدادات الراوتر التي ستظهر أمامك في الخطوة التالية، انقر على خيار Local Network، ثم حدد خيار LAN من القائمة الفرعية الجانبية، ثم انقر فوق خيار DHCP Server، ثم قم تحديد الدائرة بجوار خيار إيقاف لتعطيل خيار DHCP.

- قم بتغيير رمز الآي بي الخاص بالراوتر القديم، ثم قم بإدخال الرمز الجديد في صفحة المتصفح، ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودة على ظهر الراوتر، ثم افصل كابل الـ LAN من الكمبيوتر ووصله بأي منفذ موجود في الراوتر، ومن خلال هاتفك المحمول افتح الواي فاي وحدد اسم الشبكة وادخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة الجديدة، ثم تأكد من أن اتصال الواي فاي يعمل بنجاح.