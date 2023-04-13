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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو باقتك بتخلص بسرعة.. نصائح بسيطة لتقليل استخدام إنترنت الموبايل

نصائح بسيطة لتقليل
نصائح بسيطة لتقليل استخدام إنترنت الموبايل

عادةً ما يتطلب استخدام هاتفك الذكي الوصول إلى الإنترنت عبر الموبايل، إذا لم تكن في مكان يمكنك فيه استخدام شبكة الواي فاي Wi-Fi، فسوف تعتمد على شبكة بيانات الجوال لتصفح الويب أو التحقق من الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

وتتوفر بيانات الهاتف المحمول، كجزء من باقة إنترنت الموبايل التي تقدمها خدمة الشبكات الخلوية والتي عادة ما تكلفك الكثير من المال، وفي حال كانت خطة بياناتك محدودة، فكلما زاد استخدامك للإنترنت نفذت باقتك بشكل أسرع.

 

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نصائح بسيطة لتقليل استخدام إنترنت الموبايل:

من المنطقي تقليل كمية البيانات التي تستخدمها إذا لم تكن مشتركا في خطة بيانات غير محدودة، لذلك سنوضح لك فيما يلي بعض النصائح والحيل للحد من استخدام باقة إنترنت الموبايل على جهازك.

1. تقييد استخدام البيانات الخلفية:

تسمح لك معظم أنظمة التشغيل، بما في ذلك iOS وأندرويد، بتقييد استخدام البيانات في الخلفية بنقرة واحدة ضمن الإعدادات الخاصة بالشبكة، ولكن تذكر أنه عند تقييد بيانات الهاتف في الخلفية، لن تعمل بعض التطبيقات وخدمات الهاتف بشكل طبيعي إلا إذا كان لديك وصولا إلى شبكة الواي فاي Wi-Fi، ولكنك ستقلل من كمية البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك ويعد هذا خيارا مفيدا إذا قمت بتتبع استخدام خطة البيانات الخاصة بك واقتربت من الحد المسموح به في نهاية الشهر.

ولتفعيل وضع "توفير البيانات" على أجهزة أندرويد،: افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك> ثم انقر على الشبكة والإنترنت ثم توفير البيانات> ثم فعل وضع توفير البيانات أو أوقفه لتقليل استخدام بيانات الجوال في حال كان لديك خطة بيانات محدودة. 

2. عرض إصدارات المحمول لمواقع الويب:

عند عرض موقع ويب على متصفح الويب بهاتفك، يجب تنزيل كل عنصر من النص إلى الصور قبل عرضه، لذلك توفر معظم مواقع الويب كلا من إصدار سطح المكتب والجوال، عدد أقل من الصور وتكون أخف وزنا وأسرع في الفتح، تم إعداد العديد من مواقع الويب لاكتشاف ما إذا كنت تقوم بتصفحه عبر جهاز محمول أو كمبيوتر لذلك تقوم بعرض إصدار الهاتف المحمول تلقائيا حتى إذا كنت لا تستخدم أحد التطبيقات، إذا كنت تعتقد أنك تشاهد إصدار سطح المكتب على هاتفك، فمن الجيد التحقق لمعرفة ما إذا كانت تستخدم إصدار سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

وبصرف النظر عن الاختلاف في التنسيق والمحتوى، مكن من معرفة ما إذا كان موقع الويب يقوم بتشغيل إصدار الهاتف المحمول من خلال وجود الحرف (m)، في عنوان URL الذي تتصفحه عبر هاتفك.

3. لا تمسح ذاكرة التخزين المؤقت:

توجد العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بمتصفحك وذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات الأخرى للحفاظ على تشغيل هاتفك بسلاسة، وتعد ذاكرة التخزين المؤقت هي مكون يخزن البيانات الخاصة بموقع الويب، وعندما يطلب المستعرض هذه البيانات، فإن وجودها في ذاكرة التخزين المؤقت يعني أنه يتم توفيرها بشكل أسرع لأنه لا توجد حاجة لتنزيل البيانات من الخادم.

ويؤدي تفريغ ذاكرة التخزين المؤقت إلى تحرير الذاكرة الداخلية ويساعد النظام على العمل بسلاسة، ولكنه يستهلك البيانات عندما تكون على شبكة شركة اتصالات، وغالبا ما يقوم مديرو المهام وأدوات التنظيف بحذف ذاكرة التخزين المؤقت، لذلك إذا كان لديك أحد تلك البرامج المثبتة، فأضف متصفحك إلى قائمة التطبيقات المستبعدة.

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