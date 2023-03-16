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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل حيل لتحسين سرعات الواي فاي بخطوات بسيطة

أفضل حيل لتحسين سرعات
أفضل حيل لتحسين سرعات الواي فاي بخطوات بسيطة

يمكن لشبكة Wi-Fi واي فاي البطيئة التسبب لك في حدوث مشكلات لك أثناء عملك أو دراستك على الإنترنت ، وإيقاف دفق الفيديو مؤقتًا للتخزين المؤقت، وعندما يعتمد عالمك على اتصالات شبه فورية ، فإن هذه المضايقات الصغيرة تتراكم بسرعة وتصبح عقبات محبطة عند استخدامك للإنترنت بشكل عام. 

 

وبحسب موقع High Speed Internet فإن هناك عدد من الحيل التي يمكنها أن تقوم بتحسين سرعة الواي فاي من خلال عدد من الخطوات البسيطة : 

 


قم بإعادة تشغيل الراوتر 


افصل الراوتر وانتظر 30 ثانية ، ثم أعد توصيله، حيث تسمح هذه العملية بإزالة أي خلل.

يقوم الراوتر بترجمة إشارات الإنترنت بين شبكتك المنزلية ومزود الإنترنت الخاص بك، وذلك لبدء استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، حيث تعمل غالبًا على إصلاح مشكلات الاتصال. 

 

انقل الراوتر إلى مكان أفضل


يمكن أن تنقطع أو تسد إشارات Wi-Fi بسبب الجدران والأرضيات والسقوف والأثاث والأجهزة وأي شيء مادي كبير، حيث يمكن أيضًا مقاطعة إشارات Wi-Fi هذه عن طريق موجات الراديو من الهواتف الأخرى ، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الميكروويف ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth، حيث يعد أفضل مكان هو أن تضع الراوتر في موقع مركزي مرتفع ، بالقرب من المكان الذي تستخدم فيه الإنترنت. 

 

اضبط هوائيات جهاز الراوتر 


تحتوي العديد من أجهزة الراوتر والبوابات اللاسلكية على هوائيات داخلية، مما يعني أنها مثبتة داخل الجهاز ولا يمكنك ضبطها، فتخط هذه الخطوة.

ولكن إذا كان لديك هوائيات قابلة للتعديل على جهاز الراوتر، فحاول إعادة تكوينه، وعادة ما تكون هوائيات جهاز التوجيه شاملة الاتجاهات ، مما يعني أنها ترسل إشارات في جميع الاتجاهات بشكل عمودي على الهوائي. على سبيل المثال ، يرسل الهوائي العمودي إشارات Wi-Fi أفقيًا والعكس صحيح. 

 

استخدام كابل Ethernet  


وإذا كانت لديك أجهزة ذات أولوية عالية مثل سطح المكتب أو وحدات التحكم في الألعاب أو التلفزيون الذكي ، فقد يكون من المفيد لك توصيلها بجهاز الراوتر الخاص بك باستخدام كابل Ethernet بدلاً من الاعتماد على شبكة Wi-Fi. 

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