تسببا في قطع انترنت البدرشين .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابات الجيزة المتهمين بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة البدرشين الي محكمة الجنايات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجرائم

عقوبة السرقة لمهمات الاتصالات

أقرت المادة 316 مكرر من قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316

كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ســــــرق المهمـات المملوكة والمعـدة للاستعمال فـــي شـبكات الإتصـالات المـرخص بهـا والمملوكـة لشـركة فودافـون مصـر.

كما أن للمتهم الثاني أخفـي المنقـولات المتحصـل عليهـا مـن الجريمـة محـل الإتهـام الأول مـع علمـه.

الجدير بالذكر أنه تم ابلاغ ادارة الشئون القانونية بواقعة سرقة كابلات من احدي الشبكات التابعة للشركة من ةحدي شركات الاتصالات بعد تلقي شكاوي من الأهالي وبفحص الواقعه تبين صحتها وقيام المتهمين بسرقة المعدات المسئولة عن توصيل الانترنت للمدينة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توصلت الي صحة الواقعة من خلال التحريات وتم ضبط المتهمين