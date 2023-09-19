عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد كل شهر

إزاي متخليش الإنترنت
إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد كل شهر

يُعد الإنترنت المنزلي أحد الأدوات الأساسية في حياة العديد من الأشخاص، فهو يمكنهم من الاتصال بالعالم الخارجي والاستفادة من الخدمات والترفيه عبر الإنترنت. ومع زيادة استخدام الإنترنت للأنشطة المختلفة مثل مشاهدة الفيديوهات عالية الجودة ومشاركة الملفات الكبيرة، يمكن أن يواجه الأشخاص تحديات في الحفاظ على استمرارية خدمة الإنترنت قبل موعد التجديد الشهري. هنا سنقدم بعض النصائح للمساعدة في تحسين استخدام الإنترنت المنزلي وتوفير البيانات:

 

1. مراقبة استخدام البيانات: قم بمراقبة استهلاك البيانات الخاصة بك عن قرب، فقد تكون هناك تطبيقات أو خدمات تستهلك كمية كبيرة من البيانات دون أن تكون مدركًا لذلك. استخدم أدوات إدارة البيانات المتوفرة في أجهزتك أو تطبيقات الهاتف المحمول لتحديد استخدام البيانات وتحديد الأنشطة التي تستهلك الكثير من البيانات. يمكنك النظر في اختيار خيارات ضغط الفيديو عبر الإنترنت أو تعطيل تحديثات التطبيقات التلقائية لتقليل استهلاك البيانات.

2. استخدم الواي فاي بشكل مفضل: قم بالتوصيل بشبكة الواي فاي في منزلك بدلاً من استخدام بيانات الجوال الخاصة بك. الواي فاي يوفر سرعة أعلى واستقرارًا للاتصال بالإنترنت، ويمكن أن يساعد في تقليل استخدام البيانات الخلوية وتوفيرها للأنشطة المهمة فقط.

3. قم بتنزيل المحتوى مسبقًا: قبل البدء في مشاهدة فيديوهات أو استماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، قم بتنزيلها مسبقًا على جهازك. هذا يعني أنك لن تستهلك البيانات أثناء الاستماع أو المشاهدة، وبالتالي يمكنك توفير البيانات وتجنب نفادها قبل موعد التجديد.

4. إدارة توزيع استخدام الإنترنت: إذا كنت تعيش في منزل مع عدة أفراد يستخدمون الإنترنت، فضّل توزيع استخدام البيانات بشكل عادل. قم بتحديد أوقات محددة للاستخدام المكثف للإنترنت، مثل تنزيل الملفات الكبيرة أو مشاهدة البث المباشر، لتجنب ضغط الشبكة وتأثيره على سرعة الإنترنت العامة.

5. الحد من الخلفيات التشغيلية: تأكد من إغلاق التطبيقات والبرامج التي لا تحتاج إليها عند عدم استخدامها. قد تستمر بعض التطبيقات في استهلاك البيانات والموارد على الخلفية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى نفاد الإنترنت بشكل أسرع.

6. تحديث الشبكة المنزلية: قد يكون من الجيد تحديث معدات الشبكة المنزلية الخاصة بك إذا كانت قديمة. قد يتسبب توجيه إشارة ضعيفة أو تداخل في تقليل سرعة الإنترنت وزيادة استهلاك البيانات. قم بالتحقق من أجهزة التوجيه ومكبرات الإشارة والكابلات للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

7. التواصل مع مزود الخدمة: إذا كنت تواجه مشكلة مستمرة في نفاد الإنترنت قبل موعد التجديد، قم بالتواصل مع مزود الخدمة الخاص بك. قد يكون هناك خيارات أخرى متاحة لزيادة حجم البيانات الشهري أو ترقية الخطة لتلبية احتياجاتك.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين استخدام الإنترنت المنزلي وتوفير البيانات، وبالتالي تجنب نفاد الإنترنت قبل موعد التجديد الشهري. تذكر أنه من الضروري توفير استخدام فعّال للإنترنت خلال الشهر لتجنب تأثير سرعة الإنترنت وتكاليف البيانات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

غدًا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل الانتخابات الرئاسية

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

موضوعات متعلقة

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص.. مبيعات تتخطى المليون قطعة لموبايل Realme الأسطوري

بكاميرا 108 ميجابكسل..أقوى موبايل سامسونج بسعر مناسب

بـ 3400 جنيه..أرخص سعر لهاتف Nokia في مصر

أفضل آيفون.. اشتري iPhone 13 بـ 23 ألف جنيه فقط

هل يستحق الشراء.. مميزات USB-C في هواتف iPhone الجديدة

خطأ تقني.. Uber تُحصل مبلغ 10% إضافي على ثمن الرحلة

أفضل هواتف تعوضك عن iPhone 15 ..بأسعار أقل

يسحق سامسونج وOppo..أكثر موبايل متكامل من Honor بأرخص سعر وكاميرا 200 ميجابكسل

ترشيحاتنا

روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار فورا

"الجمهورية": الرئيس السيسي لديه قناعة ببطولة المواطن في التحدي ومواجهة الصعاب

استعدادا للرئاسة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا

تقارير: ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا

بعد إفراج إيران عنهم.. وصول الأسرى الأمريكيين إلى الولايات المتحدة

بعد كارثة دانيال|الأرصاد تحسم جدل عاصفة التنين وتعلن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

فيديو

إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يكشف مفاجأة/ فيديو جراف

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ